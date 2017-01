Eine riesige Rasselbande aus kleinen Cowboys, Clowns und Indianern, Feen und Superhelden, Feuerwehr- und Klabautermännern, Käfern, Kätzchen und Piraten hat am Sonntag die Stadthalle im Sturm erobert. Beim ersten Kinderball der Treuchtlinger Karnevalsgesellschaft (KGT) wurde mit Luftschlangen und Konfetti, Farben und Fantasie, Spaß und guter Laune nicht gespart. Zur Musik von David Hoyer tanzte und tobte der närrische Nachwuchs was das Zeug hielt – getoppt nur von den furiosen Einlagen der KGT, die nicht nur mit Prinzen- und Juniorengarde sowie den Tanzmariechen Hannah Lahm, Romina Gsänger und Elena Avgoustis, sondern auch mit ihren Jüngsten von der Kinderschautanzgruppe eine mitreißende Show aufs Parkett legte. Von den kleinen Zuschauern gab es dafür viel Applaus und Anfeuerungsrufe sowie anschließend zur Stärkung zuckersüße Leckereien. Weiter geht es in Treuchtlingens „fünfter Jahreszeit“ am Samstag, 4. Februar, mit der ersten traditionellen Prunksitzung. Beginn ist um 20.11 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. © Hubert Stanka