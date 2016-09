95 Erstklässler starteten in Treuchtlingen, Wettelsheim und Schambach in ihr erstes Schuljahr. Nach dem traditionellen Spalier der älteren Mitschüler, Dutzenden Erinnerungsfotos mit den Eltern und der Begrüßung durch Schulleiter Herbert Brumm im "Amphitheater" ging es in die Klassenzimmer. Den "Ernst des Lebens" bekamen die Abc-Schützen dort allerdings noch nicht gleich zu spüren. Dafür wurden mit den Banknachbarn viele neue Bekanntschaften geknüpft. © Patrick Shaw