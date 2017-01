ESV Treuchtlingen ladt zur „mini“-Meisterschaft

Alle tischtennisbegeisterten Kinder sind eingeladen, mitzumachen - vor 32 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am kommenden Sonntag lädt der ESV Treuchtlingen zur diesjährigen mini“-Meisterschaft im Tischtennis ein.

Manchmal werden aus „mini“-Meis­tern im Tischtennis später Nationalspieler. Einen Spieler wie Rekord-Europameister Timo Boll zu finden, ist aber nicht die Hauptsache bei diesem Turnier. Es geht vor allem um den Spaß am Spiel. Am kommenden Sonntag, 15. Januar, um 10 Uhr wird unter der Regie des ESV in der Hahnenkammturnhalle der Ortsentscheid der mini-Meisterschaften ausgespielt. Diese Meisterschaften sind die erfolgreichste Nachwuchsaktion im deutschen Sport überhaupt. Seit 1983 haben knapp 1,4 Millionen Kinder in Deutschland daran teilgenommen.

Mitmachen dürfen alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre, mit einer Einschränkung: Die Mädchen und Jungen dürfen noch keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) besitzen, besessen oder beantragt haben.

Im Klartext: Auch wer bislang noch nie einen Schläger in der Hand hatte, aber gerne einmal erste Erfahrungen mit dem schnellsten Ballsport der Welt sammeln möchte, ist eingeladen mitzuspielen. Tischtennisschläger stellt der ESV Treuchtlingen gerne zur Verfügung.

Mitmachen lohnt sich für alle Kids. Nicht nur, dass auf sämtliche Teilnehmer kleine Preise warten; die Besten qualifizieren sich zudem über Orts-, Kreis- und Bezirksentscheide für die Endrunde des Landesverbandes. Wer zehn Jahre alt ist oder jünger, dem winkt möglicherweise sogar über die verschiedenen Qualifikationsstufen die Teilnahme am Bundesfinale. Zusammen mit einem Elternteil sind die Besten der „minis“ im kommenden Jahr Gast des Deutschen Tischtennis-Bundes in Oberwesel (Rheinland). Auf die Sieger des Bundesfinals wartet dann noch ein Besuch bei einer internationalen Tischtennis-Großveranstaltung.

Anmeldung bei Rudolf Mayer, Tel. 09142-3613 oder E-mail: info@mayer-hygiene.de oder http://tt-esv-treuchtlingen.de/Events.

pm