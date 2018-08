ESV Treuchtlingen sucht Trainer für Jugendliche

Viele Kinder kommen zu "Sport-nach-1" – Verein sucht Übungsleiter - vor 25 Minuten

TREUCHTLINGEN - Über Kinder, denen es an Bewegung mangelt, ist immer wieder zu lesen. Die Leichtathletikgruppe des ESV Treuchtlingen möchte mit dem Projekt "Sport-nach-1" dem Trend entgegensteuern – und ist damit so erfolgreich, dass ihr langsam die Trainer fehlen.

Die Jungen und Mädchen treffen sich nachmittags zu Leichtathletik-Übungen am Sportplatz – und es werden immer mehr. Deshalb sucht der ESV für die Zeit nach den Sommerferien ehrenamtliche Trainer. © Ursula Lechner



Die Jungen und Mädchen treffen sich nachmittags zu Leichtathletik-Übungen am Sportplatz – und es werden immer mehr. Deshalb sucht der ESV für die Zeit nach den Sommerferien ehrenamtliche Trainer. Foto: Ursula Lechner



Franziska Sand gibt den fast 20 Kindern Anweisungen: „Einmal halb um den Platz laufen, dann auf den Holzstangen balancieren und über den Fußballplatz quer zurück“, sagt die Sportlehrerin. Im normalen Unterricht wohl eine ganz normale Szene. Doch an diesem Dienstagabend trainieren die Buben und Mädchen freiwillig auf der Sportanlage am Brühl – sie alle nehmen am Projekt „Sport-nach-1“ teil.

Das Bayerische Kultusministerium und der Bayerische Landes-Sportverband haben 1991 das Kooperationsmodell „Sport-nach-1“ in Schule und Verein gegründet. Es soll ein Bindeglied zwischen dem schulischen Sportunterricht und dem Breiten- und Leistungssport im Verein sein. Der Pflichtsportunterricht an der Schule wird durch ein freiwilliges Nachmittagsangebot ergänzt.

Am Brühl trainieren jeden Dienstag in zwei Gruppen zunächst die Grundschüler, anschließend die älteren Schüler ab der fünften Klasse, jeweils 90 Minuten. Am Donnerstag üben beide Gruppen gemeinsam. „Es stehen vor allem Bewegung und Spaß im Vordergrund“, sagt Ursula Lechner von der Leichtathletikgruppe des ESV. In jeder Trainingseinheit stehen Spring-, Lauf- und Werfübungen an, spielerisch sollen sich die Kinder mit dem Sport auseinandersetzen.

Seit 2014 bietet der Verein das Programm an, heute kommen regelmäßig 15 bis 30 Kinder ins Training. „Das hängt doch stark vom Wetter ab“, so Lechner. Doch um die jungen Sportler zu beaufsichtigen, braucht es auch Übungsleiter – und die fehlen dem Verein zurzeit, neben Sand und Lechner hilft nur noch Falk Benndorf mit. „Wir haben zwar auch intern nachgefragt, doch es hat sich keiner gemeldet“, bedauert Lechner. Dabei sei der Zeitaufwand überschaubar: ein Mal in der Woche für anderthalb bis drei Stunden das Training beaufsichtigen, den Kindern die Übungen zeigen und ein bisschen Zeit für die Vorbereitung mitbringen.

Wer älter als 16 Jahre ist und sich dafür interessiert, kann sich gerne an die Leichtathletikabteilung wenden. Wer länger dabeibleibt, kann auch den allgemeinen Übungsleiterschein erwerben. Das Training findet außer in den Ferien immer statt – im Sommer aber nur, wenn das Wetter passt und im Winter geht es für die Übungen in die Halle.

Das Training für Grundschüler findet nach den Sommerferien wieder dienstags von 17 bis 18.30 Uhr, für Kinder ab der fünften Klasse von 18 bis 19.30 Uhr statt. Donnerstags trainieren beide Gruppen von 18 bis 19.30 Uhr. Eltern, die ihre Kinder anmelden wollen, oder interessierte Trainer erreichen den ESV per E-Mail an leichtathletik@esv-treuchtlingen.de.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail