Fachleute und Presse an der Karlsgraben-Grabung

Schiffbar oder nicht? Noch immer gibt es Interpretations-Spielraum - vor 41 Minuten

GRABEN/EMETZHEIM - So ist Forschung.“ Mit diesen Worten zog Grabungsleiter Dr. Lukas Werther von der Uni Jena ein Fazit der jüngsten Erkenntnisse zu den Forschungen am Karlsgraben. Damit meinte er nicht nur, dass im Zuge archäologischer Grabungen jeden Tag neue Befunde ans Licht kommen, sondern auch, dass diese Befunde von verschiedenen Forschungsdisziplinen auch unterschiedlich interpretiert werden können und sich so immer wieder neue Gesamtbilder ergeben können. Und diese Interpretationsprobleme gibt es in Sachen Karlsgraben offenbar zuhauf.

Zu den vorgefundenen Weidenmatten gibt es unterschiedliche Forscher-Meinungen; Grabungsleiter Dr. Lukas Werther erklärt die Befunde. © Hubert Stanka



Im Rahmen eines Pressetermins wurden die bisherigen Ergebnisse der jüngsten Grabungskampagne (wir berichteten bereits mehrfach) vom Landesamt für Denkmalpflege vor Ort vorgestellt. Mit dabei die Vertreter der Unis aus Jena und Leipzig, die Professoren Zielhofer und Ettel, Landeskonservator Prof. Dr. Sebastian Sommer und etliche weitere Vertreter aus der Forschung.

Seit der letzten Woche, als die Grabung einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde (wir berichteten), haben sich wieder Neuerungen ergeben. Bekanntlich hatte Werther in diesem Rahmen erklärt, dass Karl der Große im Herbst 793 wohl genau an jenem Punkt zwischen Emetzheim, Grönhart und Markhof die Arbeiten eingestellt hatte. Dies würde auch den historischen Quellen entsprechen. Werther blieb auch beim gestrigen Pressetermin bei seiner Einschätzung, schwächte sie aber etwas ab. Er hält seine Einschätzung für die wahrscheinlichste Interpretation.

Grundlage dieser Einschätzung ist der Befund in einem Grabungsschnitt, in dem das Ostufer genau so angelegt ist wie einen Kilometer südlich der komplette Kanal. Das Westufer aber war hier mit mobilen Weidengeflechtmatten ausgelegt, die vermutlich damals als Tritthilfe für die Arbeiter dienten. Damit wäre der Kanal an dieser Stelle noch in Bau gewesen und wohl abgebrochen worden.

Nur anders konstruiert?

Es gibt allerdings auch die Interpretationsmöglichkeit, dass in diesem Bereich das Ufer des Kanals einfach anders konstruiert war – aus bislang noch unbekannten Gründen. Diese Theorie haben offenbar einige andere Forscher. Eine definitive Aussage dazu konnte vor Ort noch nicht getroffen werden. Das werden wohl erst spätere Analysen zeigen.

Und so bleibt letztlich nach wie vor die Frage offen, ob der Karlsgraben zumindest im Bereich des Anschlusses an die Rezat funktionstüchtig war oder nicht. Klar ist, dass die jüngs­te Forschungskampagne die große Erkenntnis brachte, dass der Kanal wesentlich weiter nach Norden reichte als bislang bekannt.

Dass dies entdeckt wurde, ist vor allem geomagnetischen Messungen zu verdanken, bei denen die Grabenstruktur entdeckt worden war. Dass die Archäologen diese Erkenntnisse mit ihren Grabungen schließlich exakt bestätigten, das lässt die Augen der Forscher leuchten. Es ist genau diese sehr breite interdisziplinäre Arbeitsweise, die dieses Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft auszeichnet. Nirgendwo in Bayern wurden bislang größere Bodenflächen geomagnetisch untersucht.

Mittlerweile wird vier Jahre am Karlsgraben geforscht. Vieles wurde dabei entdeckt. Viele Fragen bleiben aber nach wie vor offen: Wo war der Anschluss an die Rezat und gab es überhaupt einen? Wie funktionierte die Wasserführung? Gab es Schleusen, und wenn ja, wo? Gab es einen Anschluss an die Altmühl?

Solange diese Fragen nicht beantwortet sind, sind pauschale Antworten dazu, ob der Kanal schiffbar war oder nicht, seriös kaum möglich. Ob diese Fragen jemals beantwortet werden können, ist indes ebenfalls noch unklar. Das aktuelle Forschungsprojekt läuft noch zwei Jahre. Und diese Zeit wird sicher nicht reichen, alle offenen Fragen zu beantworten. Ob es danach weitere Forschungen gibt, ist derzeit noch unklar.

Den Stellenwert dieses Forschungsprojektes und des gesamten Karlsgrabens machte Dr. Sommer aber an einem kleinen Vergleich fest: „Ötzi ist in der Bedeutung nur einen kleinen Schritt entfernt.“ Dass das Bodendenkmal für Treuchtlingen von großer Bedeutung auch für den Tourismus ist und die Forschung deshalb immer unterstützt werde, das erklärte der Zweite Bürgermeister der Stadt, Richard Zäh.

Hubert Stanka