Fahranfänger musste ausweichen – Totalschaden

Gegenverkehr war am Patrich wohl zu mittig unterwegs - Polizei sucht Zeugen - vor 36 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am Dienstagmittag musste ein 18-Jähriger mit seinem Auto an der Patrichumfahrung in die Leitplanke ausweichen, um den Zusammenstoß mit einem anderen Wagen zu verhindern.

Der 18-jährige Fahrer lenkte sein Auto in die Leitplanke, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen zu verhindern. © privat



Der 18-jährige Fahrer lenkte sein Auto in die Leitplanke, um einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen zu verhindern. Foto: privat



Der Fahranfänger war gegen 13.10 Uhr mit seinem Auto auf der Patrichumgehung (Staatsstraße 2216) unterwegs und musste – nach eigenen Angaben – einem entgegenkommenden Wagen ausweichen, der ziemlich mittig fuhr. Sein Auto geriet ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Am Wagen des Fahranfängers entstand 3000 Euro Totalschaden, an der Planke 500 Euro, verletzt wurde niemand.

Bei dem anderen Wagen soll es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise unter Telefon 09142/96440.

Unbekannte stehlen roten Rucksack

Außerdem wurde am Dienstag, zwischen 15 und 15.10 Uhr einem städtischen Arbeiter an der Bürgermeister-Döbler-Allee, bei der Bushaltestelle, sein Rucksack gestohlen. Der Mann war an der Grünanlage beschäftigt und hatte seine rote Tasche an der Haltestelle abgestellt. Darin befand sich ein geringer Geldbetrag,ein Handy sowie ein Autoschlüssel. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 120 Euro. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise.