Fast sechs Millionen für Treuchtlingen

Jahresversammlung des SPD-Ortsvereins: Christa Naaß zieht Bilanz der Bezirkstagsarbeit - Viel Geld für soziale Einrichtungen - vor 30 Minuten

TREUCHTLINGEN - Bei der jüngs­ten Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Treuchtlingen rückte die Bezirkstagsarbeit der Sozialdemokraten ins Blickfeld. Im Zentrum standen dabei die vielen Anstrengungen im sozialen Bereich, auf welche die stellvertretende SPD-Bezirkstagspräsidentin Christa Naaß detaillierter einging.

SPD-Ortsvorsitzender Stefan Fischer (li.) und die Vize-Bezirkstagspräsidentin Christa Naaß begrüßten mit Max Böhm einen neuen Mitstreiter in ihren Reihen. © Privat



SPD-Ortsvorsitzender Stefan Fischer (li.) und die Vize-Bezirkstagspräsidentin Christa Naaß begrüßten mit Max Böhm einen neuen Mitstreiter in ihren Reihen. Foto: Privat



Ortsvorsitzender Stefan Fischer begrüßte in der Runde neben den zahlreichen Gäs­ten und der Gastrednerin auch das neue SPD-Ortsvereinsmitglied Max Böhm. Letzterer bekam von Naaß das Parteibuch überreicht und wurde in den Reihen der SPD begrüßt.

Naaß berichtete an diesem Abend aus dem Bezirkstag und zog Bilanz aus der Arbeit der SPD-Bezirkstagsfraktion: „Mittelfranken ist zwar flächenmäßig der zweitkleinste, aber mit 1,8 Millionen Einwohnern einer der bevölkerungsreichsten Regierungsbezirke Bayerns. Er hält eine große Anzahl von Bildungseinrichtungen vor, hat zusammen mit den Bezirkskliniken 4.500 Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter und ist damit einer der größten Arbeitgeber der Region“, erläuterte die Politikerin aus Haundorf.

Von den 825 Millionen Euro des Haushalts 2016 entfielen rund 20 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Der Anteil der Sozialausgaben am Verwaltungshaushalt nehme 89 Prozent ein. Auf die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen entfielen allein 433,7 Millionen Euro, auf die Hilfe zur Pflege 112,7 Millionen, und 7 Millionen Euro seien für junge Flüchtlinge vorgesehen. Finanziert wird der Haushalt Naaß zufolge zu etwas über die Hälfte durch die Bezirksumlage, die von den sieben Landkreisen und fünf kreisfreien Städte Mittelfrankens erbracht werden.

„Für den Haushalt 2016 ist es uns gelungen, die Bezirksumlage um 1,3 Punkte zu senken und damit die Umlagezahler um 25,6 Millionen Euro zu entlasten. Wenn es nach der SPD gegangen wäre, so wäre die Senkung noch deutlicher ausgefallen,“ stellte die Vize-Bezirkstagspräsidentin fest.

Nach ihren Worten flossen aber auch viele Gelder des Bezirks wieder in die Region zurück. Da in Treuchtlingen von vielen Sozialverbänden Einrichtungen unterhalten würden, seien allein im Jahr 2015 für die Bereiche Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Betreutes Wohnen, Frühförderung usw. insgesamt rund 5,8 Millionen Euro in die Altmühlstadt gegangen.

Mehr Angebote für Suchthilfe

Ein wichtiges Augenmerk legten Naaß zufolge die SPD-Bezirksräte auf eine bessere wohnortnahe Versorgung für psychische Kranke und den Ausbau der Suchthilfe. Die SPD-Politikerin leitet derzeit einen „Runden Tisch Substitution“, in dem erarbeitet werde, wo welche Substitutionsangebote in Mittelfranken mit entsprechender psychosozialer Betreuung vorgehalten werden sollten. „Mittlerweile haben sich alle sieben bayerischen Bezirke der SPD-Forderung nach Einrichtung von Drogenkonsumräumen angeschlossen, nur die Staatsregierung handelt bisher nicht“, kritisierte Naaß. „Diese bräuchte nur in einer Verordnung die beiden Städte Nürnberg und München ermächtigen, hier entsprechend tätig werden zu können“. Nürnberg ist nach ihren Angaben – im Verhältnis zur Einwohnerzahl – die Stadt mit den meisten Drogentoten in ganz Deutschland.

Die SPD-Bezirksräte hätten laut Naaß von Anfang an das Vorhaben unterstützt, nämlich dass die Bezirkskliniken im Rahmen der Dezentralisierung von psychiatrischen und psychosozialen Plätzen in Treuchtlingen tätig werden, und seien deshalb vor wenigen Wochen vor Ort gewesen.

Als Erfolg verbucht die Bezirksrätin außerdem die Tatsache, dass es der SPD zu Beginn der Legislaturperiode gelungen sei, die geplante Ausgliederung von Beschäftigten der Bezirkskliniken in eine Service GmbH rückgängig zu machen.

Inklusion brauche in ihren Augen Beteiligung. Dafür sorge die SPD über die Behindertenbeauftragte des Bezirks, Bezirksrätin Amely Weiß. Auf Antrag der SPD gebe es seit Herbst 2015 außerdem einen Inklusions­beauftragten, der vor allem für die Bezirksverwaltung und die Bezirkseinrichtungen zuständig sei. „Und ab 2017 wird im Bezirk Mittelfranken – ebenfalls aufgrund unseres Antrages – ein Inklusionspreis vergeben“, sagte Naaß.

Die SPD-Bezirkstagsfraktion setze sich außerdem für eine faire Kulturförderung in ganz Mittelfranken ein und unterstütze aktiv die Umweltarbeit der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf sowie des Landschaftspflegeverbandes.

„Aktiv gegen Rechts – für Frieden und Völkerverständigung“ – dies ist nach eigenem Bekunden ein weiterer Schwerpunkt der SPD-Bezirksräte. Für Christa Naaß zählt dazu auch die Partnerschaftsarbeit mit dem Limousin in Frankreich und der Woiwodschaft Pommern in Polen. „Gerade in einer Zeit, in der Europa wieder in ein Europa nationaler Egoismen zerfällt, ist es wichtig, auf allen Ebenen für ein gemeinsames Europa zu arbeiten und die Menschen von dem ‚Mehrwert‘ Europas zu überzeugen“, hieß es. Auch mit dem Nachbarland Tschechien – und hier mit dem Region Südmähren – habe der Bezirk aufgrund eines Antrages von Naaß und der SPD nun Kontakt aufgenommen und bringe sich außerdem in die gemeinsame bayerisch-tschechische Landesausstellung anlässlich des 700. Geburtstages von Kaiser Karl IV. ein.

Im Anschluss an die Ausführungen der SPD-Politikerin entwickelte sich in der Runde noch eine rege Diskussion.

pm/Sieghard Hedwig - Treuchtlinger Kurier