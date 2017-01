FBG Franken-Süd: Obacht bei der Waldarbeit!

TREUCHTLINGEN - Orkantief „Egon“ hat auch in den heimischen Wäldern Spuren hinterlassen. Allerdings spricht die Forstbetriebsgemeinschaft Franken-Süd (FBG) nicht von einer Katastrophe. Es wurden nach aktuellem Erkenntnisstand nur einzelne Bäume vom Sturm umgeworfen. Waldbauern und Spaziergänger sind in nächster Zeit trotzdem zu erhöhter Vorsicht im Wald aufgerufen.

Der Umgang mit der Motorsäge will gelernt sein. Foto: FBG



Die FBG warnt die Waldbesitzer, nicht zu früh in die Wälder gehen, um mit dem Aufarbeiten der Sturmschäden zu beginnen. Vor allem sollte auch nicht alleine in den Wald gegangen und erst recht nicht alleine mit Motorsäge gearbeitet werden. Persönliche Schutzausrüstung sei in jedem Fall Pflicht und die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Sollte dies nicht beachtet werden und etwas passieren, kann es Probleme mit der Versicherung und der Berufsgenossenschaft geben.

Bei der Aufarbeitung von Sturmschäden sollten Seilwinden eingesetzt und auf die richtige Schnitttechnik geachtet werden. Zuerst seien Forstwege freizuschneiden, damit im Ernstfall auch Rettungskräfte zum Unfallort gelangen können. Mittlerweile gibt es im gesamten Landkreis neue Rettungspunkte, die mit Nummern versehen sind. Diese Nummern sollte man sich vor dem Arbeitseinsatz merken und bei einem Unfall melden, damit der Rettungsdienst weiß, wohin er muss.

Die FBG rät den Waldbesitzern, sich zunächst einen Überblick über die Schäden zu verschaffen und nicht einfach im Alleingang drauflos zu arbeiten. Angebrochene und angeschobene Bäume an den Straßen sollten wegen der Verkehrssicherungspflicht bervorzugt aufgearbeitet werden.

Die FBG-Förster sind bereits in den Wäldern unterwegs. Derzeit sind mehrere Harvester im normalen Holzernteeinsatz unterwegs. Diese werden jetzt in die Schadregionen umdirigiert. Außerdem sind bereits Holzunternehmer mit Seilwinde und Rückewagen mit der Aufarbeitung von Sturmholz beauftragt worden.

Wie Gernot Hanke von der FBG unserer Zeitung mitteilte, geht die FBG nicht von einem größeren Ausmaß an Sturmschäden in den heimischen Wäldern aus. Es handelt sich nur um einzelne Fichten, die der Sturm entwurzelte oder brach, vor allem in Hochlagen.

