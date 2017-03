Felgen kaputt: Straße bei Möhren war "zu eng"

Aussage gegen Aussage bei zwei jungen Unfallfahrern - Rasender Lastwagen auf der B2 bei Treuchtlingen - 26.03.2017 14:14 Uhr

TREUCHTLINGEN - "Zu eng" wurde die Fahrbahn der Staatsstraße zwischen Treuchtlingen und Möhren am Samstag für zwei junge Autofahrer. Ein Lastwagenfahrer auf der B2 bei Treuchtlingen nahm sich dagegen den Platz einfach - und bekam als Dreingabe Ärger mit der Polizei.

Ein 21-jähriger Weißenburger war am Samstagnachmittag mit seinem Audi in Richtung Möhren unterwegs. Kurz nach der Bahnunterführung kam ihm ein 18-jähriger BMW-Fahrer entgegen - augenscheinlich so, dass es fürs Passieren zu eng wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer aufs Bankett aus. An den teuren Felgen seines Wagens entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Gegenüber der Treuchtlinger Polizei gaben beide jungen Männer an, dass der jeweils andere zu weit in der Fahrbahnmitte gefahren sei. Letztlich konnte die Polizei nicht zweifelsfrei klären, wer recht hatte.

Rasender Brummifahrer

Bereits am Samstagvormittag erwischte die Polizei einen 60-jährigen Lastwagenfahrer dabei, wie er auf der B2 nahe Treuchtlingen verbotswidrig einen anderen Lastzug überholte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 Kilometer pro Stunde überschritten hatte. Der ausländische Fahrzeugführer musste vor der Weiterfahrt eine erhebliche Sicherheitsleistung hinterlegen.

pm