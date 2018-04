Feuer, Eier, Chorkonzerte: Ostern in Treuchtlingen

Ökumenische Lichtfeier, Passionssingen und bunt behängte Brunnen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Mit Gottesdiensten, Musik und Frühlingsboten haben die christlichen Gemeinden und die übrigen Bürger Treuchtlingens am Wochenende das Osterfest begangen. Ob Chorkonzert, Osterfeuer oder bunte Eier am Brunnen und im Osternest – für jeden war etwas dabei. Nur das Aprilwetter ließ am Sonntag zeitweise etwas frösteln.

Die bunten Eier und Blumen am Osterbrunnen vor dem Treuchtlinger Rathaus künden Christen und Nichtchristen vom Neubeginn des Lebens im Frühling. © Patrick Shaw



Mit der Matthäus-Passion von Johann Georg Kühnhausen läutet die evangelische Kantorei am Karfreitag das Osterwochenende ein. Neben dem 31-köpfigen Chor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Raimund Schächer musizieren Dr. Joachim Eck (Tenor), Gerhard Heß (Bass), Alexander Serr (Cembalo) und Dr. Ulrich Kerl (Violoncello) vor gut besetzten Bänken in der Markgrafenkirche.

In der Markgrafenkirche führte die evangelische Kantorei unter der Leitung von Raimund Schächer am Karfreitag die Matthäus-Passion von Georg Kühnhausen auf. © Reinhold Eckel



Drei österliche Gottesdienste feierte die katholische Gemeinde. Am Gründonnerstag wusch dabei Pfarrer Matthias Fischer zwölf Treuchtlingern die Füße – nicht nur katholischen Männern, wie es früher in Anlehnung an die Jünger Christi Tradition war, sondern auch Frauen und evangelischen Glaubensbrüdern. Am Karfreitag folgten Wortgottesdienst, Kreuzverehrung und Kommunion, musikalisch begleitet vom Kirchenchor unter Leitung von Bettina Schröder mit der Passion in einer Fassung von Wolfram Menschick.

Zum mittlerweile elften Mal kamen alle Christen der Altmühlstadt schließlich am frühen Sonntagmorgen zum ökumenischen Osterfeuer zusammen – wegen der Bauarbeiten rund um den Wallmüllerplatz diesmal allerdings vor der Lambertuskirche. Nach der Segnung des Feuers entzündeten die Gläubigen noch im Dunkeln ihre Osterkerzen und zogen dann zur Auferstehungsfeier in ihre jeweiligen Kirchen.

Das ökumenische Osterfeuer in Treuchtlingen fand diesmal wegen der Bauarbeiten in der Stadtmitte auf dem Platz vor der Lambertuskirche statt. © Reinhold Eckel



In der katholischen Marienkirche fand dabei auch die Erwachsenentaufe von Barbara Vajda statt, die seit Oktober Mesnerin und Hausmeisterin der Pfarrei ist. Zusammen mit ihrem Mann Gabor Nagy erhielt sie zugleich Firmung und Erstkommunion – auch für Ortspfarrer Fischer ein Novum in seiner 20-jährigen Dienstzeit. Den Abschluss der Osterfeierlichkeiten bildete der erste gemeinsame Festgottesdienst der Gemeinden Treuchtlingen, Möhren und Markt Berolzheim am Ostermontag.

