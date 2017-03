FF Wettelsheim-Falbenthal: Frauen feiern 25-Jähriges

Erstmals fünf weibliche Mitglieder für 25 Jahre Dienst geehrt - vor 1 Stunde

WETTELSHEIM - Bei ihrem diesjährigen Kameradschaftsabend hat die Freiwillige Feuerwehr Wettelsheim-Falbenthal zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt.

Maria Görg, Wolfgang Späth, Susanna Hartl, Karlheinz Hochreiter, Claudia Bleicher, Hildegard und Rainer Lechner sowie Hans-Peter Hüttinger mit den Kommandanten Ulrich Auer und Günter Schwimmer sowie Vereinschef Florian Bleicher (von links). Foto: Wilfried Hartl



Vorsitzender Florian Bleicher ging dabei nicht nur auf die Verdienste der Jubilare im Verein ein, sondern auch auf ihre aktive Dienstzeit. Dies war insofern etwas Besonderes, als in Wettelsheim bereits 1991/92 die ersten Frauen zu Feuerwehrleuten ausgebildet wurden und sich den Leistungsprüfungen gestellt hatten. Einige davon sind bis heute in der Wehr aktiv.

Seit 40 Jahren ist Wolfgang Späth im Verein. Auf 25 Jahre bringen es Fritz Bauer, Claudia Bleicher, Siegfried Böhler, Klaus Jörg, Maria Görg, Susanna Hartl, Karlheinz Hochreiter, Andreas Reißlein, Christian Riehl, Karin Steiner-Karg sowie Hildegard und Rainer Lechner. Allerdings konnten nicht alle ihre Urkunde persönlich entgegennehmen.

Brigitte Kutschera hat die Geschichte der Wettelsheimer Feuerwehr anhand des 126 Jahre alten Protokollbuchs akribisch aufgearbeitet. © Wilfried Hartl



Kommandant Günter Schwimmer zeichnete zudem seinen Vorgänger für 20 Jahre aktiven Dienst aus: Hans-Peter Hüttinger leitete von 2005 bis 2015 die Geschicke der Wettelsheimer und Falbenthaler Brandschützer. Wegen der gesundheitlichen Folgen eines schweren Verkehrsunfalls musste er den Posten aufgeben, bleibt den Floriansjüngern aber als Verantwortlicher für die Jugend- und Kinderfeuerwehr eng verbunden.

Die Wettelsheimer Wehr blickt auf eine lange Vereinsgeschichte zurück. Vor zwei Jahren feierten die Brandschützer ihr 150-jähriges Bestehen. Aufgeschrieben wurden die Vereins-Interna ab 1891 in einem noch gut erhaltenen Protokollbuch – allerdings in der heute nur noch von wenigen Leuten beherrschten „deutschen Handschrift“ (Kurrentschrift). Brigitte Kutschera hat das Buch jetzt in mühevoller Detailarbeit in ein für alle lesbares Textdokument übertragen. Als Dankeschön gab es einen Essensgutschein und Blumen. Schriftführer Wilfried Hartl las einige bemerkenswerte Einträge aus der Zeit von 1891 über 1933 bis 1957 vor und nahm die Anwesenden dabei mit auf eine Zeitreise durch das alte Wettelsheim.

Wilfired Hartl