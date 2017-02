Freiwillige Feuerwehr Rehlingen

Martin Schamo ist seit 25 Jahren aktiv im Feuerwehrdienst - vor 46 Minuten

REHLINGEN - Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rehlingen statt. Auf der Tagesordnung standen Berichte und Ehrungen.

Ehrung für den Vorstand: Martin Schamo wurde für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Das Foto zeigt von links Bürgermeis­ter Alfred Maderer, Kreisbrandmeister Otto Schober, Martin Schamo, die Kommandanten Andreas Knoll und Markus Schamo sowie Kreisbrandinspektor Norbert Becker. © privat



Vor knapp der Hälfte der 104 Vereinsmitglieder berichtete Vorstand Martin Schamo über die Ereignisse des vergangenen Feuerwehrjahres. Insbesondere hob er dabei den Vereins­ausflug nach Velburg, das Maibaumaufstellen und die gut organisierte Dorfkirchweih hervor.

Kreisbrandinspektor Norbert Becker gab an diesem Abend seine Abschiedsvorstellung im Amt. Er, Kreisbrandmeister Otto Schober und Bürgermeister Alfred Maderer überreichten an Martin Schamo eine Auszeichnung für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Als Anerkennung überreichte Becker die Goldene Ehrenamtskarte des Landkreises. Schamo seinerseits würdigte außerdem Ortwin Bast für 25 Jahre Mitgliedschaft und ernannte Gerhard Kirschbaum zum Ehrenmitglied.

Kommandant Markus Schamo berichtete über eine hohe Zahl von Einsätzen. Bürgermeister Alfred Maderer richtete Grußworte an die Versammlung und dankte für die geleistete Feuerwehrarbeit. Er wies darauf hin, dass es zwar Pflichtaufgabe der Gemeinde sei, den Brandschutz zu wahren, dass jedoch in Zukunft bei den Ausgaben für die Feuerwehr genauer hingeschaut werden müsse – aufgrund der anstehenden Aufgaben der Gemeinde, wie die Neuerschließung von Baugebieten in Langenaltheim und Rehlingen.

An dem Abend war noch eine vorgezogene Neuwahl nötig. Nach 14 Jahren als Kassier stellte Bernd Schabdach sein Amt zur Verfügung. Zum Nachfolger wurde Claus Münchmeier gewählt. Außerdem wurde Stephan Dümmler als neuer Beisitzer mit in das Vorstandschaftsteam gewählt.

pm