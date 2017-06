Bei einem schweren Unfall am Sonntagmorgen (18. Juni), ist in der Treuchtlinger Stadtmitte ein Mann aus dem Raum Augsburg gestorben. Die 67-jährige Fahrerin des Unfallwagens, die zuvor wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen war, rammte in einer Kurve frontal eine Hauswand. Sie erlitt schwerste Verletzungen. Ihr 45-jähriger Sohn starb noch an der Unfallstelle. © Patrick Shaw