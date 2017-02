Frühjahrskonzert der Treuchtlinger Stadtkapelle

TREUCHTLINGEN - Die Stadt- und Jugendkapelle lädt für Samstag, 18. März, zu einem schwungvollen Start in den Frühling ein. Der Vorverkauf für das Frühjahrskonzert beginnt am Montag, 27. Februar.

Freut sich auf das große Konzert: die Treuchtlinger Stadt- und Jugendkapelle. Foto: Privat



In den ersten Wochen jedes Jahres spielt das Orchester unter der Leitung von Kapellmeister Günther Hüttinger in der Treuchtlinger Stadthalle groß auf. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten zum Preis von acht Euro (Mitglieder des Musikvereins sieben Euro) sind in der Touristinformation im Stadtschloss erhältlich.

Die Konzertbesucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit vielen musikalischen Überraschungen freuen. Wieder mit dabei ist das Gesangstrio Christine Mendl, Silke Schebitz und Daniel Hüttinger. Durch den Abend führt charmant und humorvoll Moderator Waldemar Müller.

Das Programm reicht von neuen, volkstümlichen Polkas über bekannte Evergreens bis hin zu einem bunten Mix aus Pop- und Filmmusik. Streifzüge durch die Alpenregion wechseln mit schmissigen Märschen ab. Höhepunkt ist ein Medley aus 50 Jahren Broadway-Musical. Dabei ziehen Günther Hüttinger und seine Musiker alle Register und nehmen die Gäste mit auf eine musikalische Weltreise.

