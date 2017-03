Fünf Verletzte bei Doppelfeuer in Wettelsheim

WETTELSHEIM - Zweimal hat es am frühen Sonntagmorgen in Wettelsheim gebrannt. Dabei wurden fünf Personen leicht verletzt, und es entstanden mehr als 50.000 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Am frühen Sonntagmorgen brannte es gleich zweimal in einem Gästehaus in Wettelsheim. Fünf dort wohnende Arbeiter wurden leicht verletzt. © FFW Treuchtlingen



In der Nacht zum Sonntag (12. März) gegen 1.50 Uhr erhielt die Polizei die erste Meldung über ein Feuer in der Wettelsheimer Marktstraße. Ein 36-jähriger Montagearbeiter, der mit vier Kollegen in einem dortigen Gäs­tehaus übernachtete und schon etwas über den Durst getrunken hatte, hatte seinen noch heißen Einweggrill von der Terrasse in die Wohnung und dort unter einen Holztisch gestellt. Dieser fing nach einiger Zeit Feuer. Die Arbeiter konnten den Brand jedoch bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen. Die Brandschützer brachten nur noch Tisch und Grill ins Freie.

Die Feuerwehren aus Wettelsheim und Treuchtlingen löschten den Brand. © FFW Treuchtlingen



Knapp zwei Stunden später ging dann bei der Leitstelle vom selben Ort erneut Feueralarm ein. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand diesmal bereits das gesamte Erdgeschoss des Gästehauses in Brand. Die fünf Montagearbeiter hatten das Gebäude gerade noch rechtzeitig verlassen können, zogen sich aber alle leichte Rauchvergiftungen zu und wurden zur Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehren aus Wettelsheim und Treuchtlingen löschten das Feuer. Am Gästehaus entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache führt nun die Kriminalpolizei, die „zumindest von fahrlässiger Brandstiftung“ ausgeht.

