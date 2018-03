Für die kleinen Krimis: Altmühlfranken sucht Schöffen

LANDKREIS WEISSENBURG-GUNZENHAUSEN - Wer möchte Schöffe werden? Noch bis Donnerstag, 15. März, rufen die Stadt Treuchtlingen und weitere Kommunen im Landkreis zur Bewerbung auf. Gesucht werden Laienrichter, die jeweils zu zweit einem Berufsrichter zur Seite stehen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, denn im Zweifelsfall können sie den Richter sogar überstimmen. Wir haben mit zwei Schöffen über ihre Erfahrungen gesprochen.

Wer das Schöffenamt ernst nimmt, bereitet sich vor. Für die künftigen Amtsinhaber gibt es eigene Arbeitsbücher, die dabei helfen. © Jens Wolf/dpa



Um Mord und Totschlag dreht es sich hier nicht, zumindest nicht um vorsätzlichen. Als Schöffe am Amtsgericht erlebt man eher die kleinen Krimis, hat es mit Betrügern, Dieben, Gewalttätigen und Drogenabhängigen zu tun, oder vor dem Jugendgericht mit Schwererziehbaren und schlecht Erzogenen. Und man urteilt – gleichberechtigt mit dem Berufsrichter, der Jura studiert hat und täglich über Schuld und Unschuld von Menschen befindet.

„Schöffen entscheiden nicht aus dem Bauch heraus, aber in die Richtung geht es schon“, sagt Maria Schneller. Weißenburgs zweite Bürgermeisterin ist seit fünf Jahren Schöffin am Amtsgericht. Andere Stadtratsmitglieder hatten die pensionierte Lehrerin auf das Ehrenamt aufmerksam gemacht.

„Es ist schon immer spannend, zum Beispiel diese ganzen Beziehungsdramen“, erzählt sie. In manchen Prozessen blicke man lange nicht durch, wer nun der Schuldige sei. „Da gab es mal einen Fall in Langenaltheim, da hatte der Angeklagte seine Frau stranguliert“, erinnert sich Schneller. „Die hatte sich dann aber wieder mit ihm versöhnt. Und auch von der Familie kamen widersprüchliche Aussagen. Das war ziemlich diffus.“

Allein müssen die Schöffen solche Gemengelagen natürlich nicht bewerten. „Wir besprechen uns vor dem Urteil. Dabei hat das Wort jedes Schöffen das gleiche Gewicht wie das des Richters“, erklärt Schneller. „Wir können den Richter also überstimmen.“ Das komme aber eher selten vor.

Schöffe werden kann jeder deutsche Staatsbürger zwischen 25 und 70 Jahren ohne gravierende Vorstrafen. Die Kommunen erarbeiten Kandidatenlisten, für die man sich bewerben oder vorgeschlagen werden kann. Wer berufen wird, kann nur unter bestimmten Voraussetzungen ablehnen. Während Erwachsenenschöffen vor allem mit beiden Beinen im Leben stehen sollten, sind bei Jugendschöffen Erfahrungen in der Jugendarbeit oder Erziehung gefragt. Juristisch vorgebildet müssen die Laienrichter nicht sein. Gesucht sind insbesondere jüngere Bewerber und Menschen mit Migrationshintergrund, weil diese im Schöffenamt bislang unterrepräsentiert sind.

„Man braucht auf jeden Fall einen gesunden Menschenverstand, Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis“, so Maria Schnellers Erfahrung. „Schließlich sagen die Zeugen ja nicht immer die Wahrheit.“ Und Akteneinsicht haben die Schöffen vor dem Prozess nicht. „Da kommt es schon mal vor, dass einem das Strafmaß zu hart erscheint, und man erfährt dann erst, dass der Angeklagte mehr als 20 Vorstrafen hat“, erzählt die 66-Jährige.

Noch mehr Gerichtserfahrung hat Dieter Käfer. Der Langenaltheimer ist seit 2008 Schöffe am Amtsgericht sowie gleichzeitig ehrenamtlicher Richter am Nürnberger Arbeits- und am Finanzgericht. Als freigestellter Betriebsrat bei der Telekom habe er „immer wieder mit Rechtsfragen zu tun“ und interessiere sich nicht zuletzt deshalb für dieses Amt.

„Man lernt jedes Mal dazu“

„Man lernt da sehr unterschiedliche Menschen kennen“, sagt der 48-Jährige – nicht nur die Angeklagten und Zeugen, sondern auch immer wieder neue Mitschöffen und Richter. „Man traut sich dann mit wachsender Erfahrung auch mehr zu sagen und denkt nicht nur: Der Richter hat das studiert, der weiß das doch.“ Den Richter überstimmt habe er bisher nur einmal, und da habe das Landgericht dessen Urteil später trotzdem bestätigt. „Damit muss man umgehen können“, so Käfer. „Und man lernt jedes Mal dazu.“

Komisch ist es für den Familienvater bisweilen, wenn er einen der Zeugen persönlich kennt oder einem Verurteilten später auf der Straße über den Weg läuft. Probleme habe es aber noch nie gegeben. Für sich selbst hat Käfer aus zehn Jahren Schöffendienst vor allem mitgenommen, dass „es Angeklagte gibt, die im Leben einen Fehler gemacht haben, und andere, die sind Dauerkunden“. Da müsse man stets abwägen, ob man „die große Keule herausholt“. Es sei „eine Erfahrung, die auch im Beruf trägt: Man kann Fehler machen, aber bitte nur einmal.“

Schöffe am Landgericht zu sein, ist dagegen laut Käfer eine andere Hausnummer. „Da geht es um Kapitalverbrechen. Das ist interessant, aber ich stelle es mir schwierig vor, jemanden anhand von Indizien in den Knast zu schicken.“ Außerdem gebe es am Landgericht manchmal zehn und mehr Sitzungstage pro Fall, was mit dem Beruf ungleich schwerer vereinbar sei als die zwei bis drei Tage pro Jahr am Amtsgericht. Denn ohne triftigen Grund fehlen darf ein Schöffe nicht. Die Termine sind aber meist lange im Voraus bekannt, und es gibt Hilfsschöffen, falls es mal überhaupt nicht passt. Für die entgangene Arbeitszeit erhalten Schöffen eine Aufwandsentschädigung.

Sowohl Maria Schneller als auch Dieter Käfer mögen ihr Ehrenamt und wollen in der kommenden Amtsperiode bis 2023 weitermachen – wenn ihre Bewerbungen akzeptiert werden. „Es geht darum, was der Bürger zu einem Fall sagt“, fasst Käfer zusammen. Eine sehr demokratische Aufgabe also. So heißt es bei Urteilen auch immer: „Im Namen des Volkes!“ Und das vertreten vor Gericht die Schöffen.

Zum Thema : Was braucht es fürs Schöffenamt?

Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und den Strafkammern des Landgerichts, die gleichberechtigt neben den Berufsrichtern stehen. „Das verantwortungsvolle Amt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdiens­tes – körperliche Eignung“, heißt es im Bewerbungsaufruf der Stadt Treuchtlingen.

Wer Schöffe werden möchte, muss zwischen 25 und 70 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und in der vorschlagenden Gemeinde wohnen. Ausschlussgründe sind Vorstrafen wegen einer vorsätzlichen Tat von mehr als sechs Monaten Haft sowie Verstöße gegen Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit, ebenso wie laufende Ermittlungsverfahren wegen solcher Taten sowie „Vermögensverfall“ (Insolvenz). Außerdem müssen Schöffen gesundheitlich für das Amt geeignet sein und die deutsche Sprache beherrschen.

Nicht zum Schöffen berufen werden zudem Beamte, die in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden könnten, Richter, Staats- und Rechtsanwälte, Notare, Vollstre­ckungsbeamte, Polizisten, Strafvollzugsbeamte, Gerichts- und Bewährungshelfer. Gleiches gilt für Geistliche und Angehörige von Klos­tern oder ähnlichen religiösen Gemeinschaften. Ausgeschlossen sind ferner ehemalige Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR.

Wer zum Schöffen berufen wird, muss das Amt in der Regel auch annehmen. Ausnahmen sind Personen, die bereits in den zwei zurückliegenden Amtsperioden als ehrenamtliche Richter fungiert oder in der vorherigen Periode mindestens 40 Tage Schöffendienst geleistet haben. Ebenso befreit sind Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Hebammen sowie unter bestimmten Umständen Leiter einer Apotheke. Ablehnen können des Weiteren Personen, die für Betreuung und Pflege in der eigenen Familie gebraucht werden oder deren Lebensgrundlage durch die Ausübung des Amtes erheblich beeinträchtigt wäre.

Bewerbungen oder Vorschläge nimmt die Stadt Treuchtlingen bis 15. März schriftlich oder persönlich entgegen (Hauptstraße 31, 91757 Treuchtlingen). Benötigt werden Name, Geburtsdatum und -ort, Beruf, Staatsangehörigkeit und die vollständige Adresse. Weitere Informationen über das Schöffenamt gibt es im Internet unter www.justiz.bayern.de/service/schoeffen.

