Für eine saubere Stadt: Frühjahrsputz in Treuchtlingen

Am Samstag ist Großreinemachen - vor 21 Minuten

TREUCHTLINGEN - Für Samstag, 8. April, sind alle Treuchtlinger Bürger und Vereine aufgerufen, sich an der jährlichen Aktion „Saubere Stadt – sauberes Dorf“ zu beteiligen.

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an den Wertstoffcontainern unweit der alten Segelfliegerhalle in der Josef-Lidl-Straße. Die Stadtverwaltung bittet um eine rege Beteiligung an dem „Frühjahrsputz“, damit wirklich das gesamte Gemeindegebiet gesäubert werden kann. Bürger, die nicht teilnehmen können, werden gebeten, zumindest den Raum um ihr Grundstück von Sand und Unrat zu säubern.

Als Motivation bietet das Landrats­amt an, Berichte von der Säuberungsaktion zu veröffentlichen. Dafür gibt es ein Honorar. Nähere Informationen dazu sind es im Internet unter www.altmuehlfranken.de/fruehjahrsputz erhältlich. Bereits am heutigen Donnerstag, 6. April, startet zudem auch die Treuchtlinger Grundschule ihre Aktion zum Schutz der Umwelt.

pm