Gartenbauer loben in Treuchtlingen den Nachwuchs

Im Jahr 2017 fünf Jugendgruppen gegründet – Kreisvorstand bestätigt - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege hatte zur Jahresversammlung in die Treuchtlinger Stadthalle geladen. Themen waren die Gartenschau 2019 in Wassertrüdingen, die Jugendarbeit und die Neuwahl des Vorstands.

Der neue Kreisvorstand (von links): Fachberaterin Carola Simm, Geschäftsführer Fritz Meyer, Jugendbeauftragter Franz Hoffmann, Rosenprinzessin Karina Paul, Annette Walter, Angelika Wägemann, Ruth Ellinger, Claudia Winter, Kreis-Vize Hans Auinger, Vorsitzender Gerhard Durst, Ernst Högner, Kassier Rainer Kehrstephan, Erika Drescher und Ernst Bauer. Foto: Gerhard Durst



Vor Vertretern von etwa zwei Dritteln der 64 Kreisvereine begrüßte Kreisvorsitzender Gerhard Durst insbesondere den Gastreferenten Klaus Körber, der über Aktuelles aus der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau sprach (Bericht folgt).

In seinem Rückblick erinnerte Durst an die Bezirksjahresversammlung in Gunzenhausen und das erfolgreiche Abschneiden beim Dorfwettbewerb mit Bundesgold für Meinheim. Beim derzeitigen Wettbewerb erreichten Ettenstatt Bronze, Thannhausen Silber und Pfofeld Gold. Neben Binzwangen im Landkreis Ansbach vertritt Pfofeld nun Mittelfranken am 20. Juni auf Bundesebene.

Die Gartenpflegeseminare, darunter Schnittkurse mit Kreisfachberaterin Carola Simm und Baumwarten, waren vergangenes Jahr ebenso gut besucht wie die Führungen durch den Kreislehrgarten. Bei den Vorbereitungen zur Gartenschau 2019 in Wassertrüdingen möchte Durst, der zugleich Bezirksvorsitzender ist, dass der Kreisverband mit dem federführenden Verband aus Ansbach kooperiert. Für die 108 Tage würden viele Freiwillige für die Standbesetzung benötigt.

Kreisjugendwart Franz Hoffmann berichtete dass aus 20 Vereinen 52 Zuschussanträge für 71 Aktionen eingegangen seien, an denen rund 550 Kinder und Jugendliche beteiligt waren. Im Angebot waren Kräuterwanderungen, Muttertagsbasteln, die Kür des „Kartoffelkönigs“ und vieles mehr. 14 Betreuerinnen aus den Kreisvereinen besuchten außerdem das Bezirksseminar am Beyerberger Kappelbuck.

Für Samstag, 5. Mai, kündigte Hoffmann einen Workshop zum Thema Streuobst in Georgensgmünd an. Für 9. Juni sind Vereinsbetreuer zu einer Bezirksfortbildung ins Walderlebniszentrum Tennenlohe eingeladen, und am 28. Juli gibt es für den Nachwuchs eine Ferienprogramm-Aktion auf dem Barfußpfad bei Enderndorf.

Zum Schluss stellte der Jugendwart mit den „Büchelberger Entdeckerkids“ und den „Frickenfelder Gartenzwergen“ zwei neu gegründete Jugendgruppen vor. 2017 verzeichnet der Kreisverband einen Zuwachs von 53 Kindern und Jugendlichen und hat nun insgesamt fünf Nachwuchsgruppen mit 122 Mitgliedern gemeldet. Gerhard Durst begrüßte zudem den schon seit vielen Jahren bestehenden Heimat- und Gartenbauverein Aha-Edersfeld unter der Leitung von Heidi Zehnder als neues Mitglied im Kreis- und Landesverband.

Bei der Neuwahl des Kreisvorstands traten die bisherigen Amtsträger fast durchweg erneut an und wurden einstimmig bestätigt. Abgelöst wurde lediglich der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretene Hermann Keim aus Eichenberg, der 16 Jahre im Kreisverband aktiv war. Seine Funktion als Beisitzer übernimmt Ruth Ellinger aus Sammenheim.

Die Bedeutung der Gartenbauvereine für die Dorfgemeinschaften stellten der Landtagsabgeordnete Manuel Westphal, die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Christa Naaß, Landrat Gerhard Wägemann und Treuchtlingens stellvertretender Bürgermeister Richard Zäh heraus. Der eigene Garten mit Obst und Gemüse gewinne wieder an Stellenwert. Allein die Politik könne Natur und Umwelt nicht schützen, sondern nur Rahmenbedingungen schaffen. Zwei Millionen Gartenbesitzer in Bayern hätten die Möglichkeit, dafür etwas zu tun, und es sei enorm wichtig, Kinder und Jugendliche für die Natur und den eigenen Garten zu sensibilisieren.

In seinem Ausblick betonte Durst, wie prägend dass Streuobst für die fränkische Landschaft sei. Neben dessen Erhalt und Pflege müsse es ebenfalls gelingen die Dorfkerne lebendig zu halten. Die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ schärfe dabei das Bewusstsein für die Dorfentwicklung.

Zur Vorbereitung der Gartenschau fahren die Vereinsvorstände am Donnerstag, 10. Mai, nach Würzburg. Am 24. Juni ist in Hechlingen „Tag der offenen Gartentür“. Mit einem Sonderzug geht es am 8. September nach Salzburg, und den Abschluss des Gartenjahrs bildet der „Chry­santhemenball“, der am 20. Oktober erneut in der Treuchtlinger Stadthalle stattfindet.

