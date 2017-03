Gartenbauer setzen in Treuchtlingen auf die Jugend

TREUCHTLINGEN - Die Welt, die es für den Nachwuchs zu entde­cken gilt, ist riesig, und die Möglichkeiten waren nie vielfältiger als heute. Trotzdem begnügen sich junge Leute oft mit dem Tippen und Wischen auf einem kleinen Kästchen, genannt Smartphone. Gegensteuern will der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege mit mehr Jugendarbeit.

Die Vertreter aller elf am Dorfwettbewerb beteiligten Vereine erhielten Pflanzgutscheine über je 100 Euro. © Jürgen Leykamm



Bei der Jahresversammlung in Treuchtlingen blickte Jugendbeauftragter Franz Hoffmann auf seine zehnjährige Tätigkeit zurück. In dieser Zeit sei es ihm gelungen, die Zahl der Jugendgruppen von zwei auf sechs zu erhöhen. Zwei weitere kämen demnächst noch hinzu.

Für den Nachwuchs gab es 2016 einiges zu erleben. Er machte sich auf die Spuren der Römer, bewirtschaftete einen Kräutergarten, züchtete natürliche Schädlingsbekämpfer und bastelte Bienenhotels. Den Perl­effekt der Bionik gab es zu bestaunen, Umweltaktionen zu planen sowie Apfel- und Kartoffelchips herzustellen. Immer stärker beteiligen sich die Obst- und Gartenbauvereine auch an den Ferienprogrammen.

Dennoch müsse die Jugend im Verband noch stärker in den Fokus gerückt werden, forderte Hoffmann. Landesweit seien sechs von zehn Mitgliedern älter als 60, viele schon über 80. Es gelte „Samen in die jungen Herzen zu pflanzen“. Das Engagement für den Nachwuchs komme tausendfach zurück in Form von „leuchtenden Augen, roten Wangen und matschverschmierten Händen“.

Generationswechsel gab es im vergangenen Jahr bei zahlreichen Neuwahlen in den Ortsvereinen, von denen es im Landkreis 62 mit mehr als 5500 Mitgliedern gibt. Ein Dutzend Mal wechselte der Vorsitz. So übernahm unter anderem in Hüssingen Anita Meyer das Ruder von Karl Buckel, der 44 Jahre lang Vereinschef war. Ein Silberjubiläum feierte Weimersheim, dessen Obst- und Gartenbauverein auf 25 Jahre seit seiner Wiedergründung zurückblickte. Eigentlich zählt er jedoch zu den ältesten in der Region: Schon bei der Weltausstellung 1889 in Paris sei sein Obst prämiert worden, so Kreisvorsitzender Gerhard Durst.

Durst blickte auf eine stattliche Reihe von Fachveranstaltungen zurück. Sie befassten sich mit Kräutern in der Volksheilkunde und der Bodenpflege im Hausgarten oder entführten in „zauberhafte Schattengärten.“ Dazu gab es Aufbau- und Schnittkurse, und bei „Botanik Weißenburg“ stellte Inhaber Gerd Meyer seine Maulbeerzucht vor. Inforeisen führten ins Moseltal, nach Danzig und London samt Besuchen von Stonehenge und Savill Garden sowie nach Berlin und in den Schlosspark von Sanssouci. Den „Tag der offenen Gartentür“ begingen die Gartenfreunde 2016 in Meinheim, das zudem beim Dorfwettbewerb die Silbermedaille auf Bundesebene gewann. Weitere Höhepunkte waren Kirchweihumzüge, das Erntedankfest am Altmühlsee und nicht zuletzt die Krönung der Seenlandkönigin beim Chrysanthemenball.

Die Gartenbauer bildeten oft den größten Verein im Dorf und würden dazu beitragen, dass sich der Ort zum Positiven verändere, lobte Treuchtlingens zweiter Bürgermeister Richard Zäh. Ein sichtbares Ergebnis sei, dass kaum eine Region in Deutschland so erfolgreich bei Dorfwettbewerben sei wie Altmühlfranken, betonte der Bundestagsabgeordnete Artur Auernhammer. Die Vereine sorgten „für die Unverwechselbarkeit unserer Orte“, bestätigte sein Landtags-Kollege Manuel Westphal.

Auf die Erfolgsgeschichte des Dorfwettbewerbs verwies auch Kreisfachberaterin Carola Simm. So haben sich Ettenstatt, Pfofeld und Thannhausen für den Bezirksentscheid qualifiziert, Windsfeld heimste einen Sonderpreis ein. Insgesamt nahmen elf Orte am Kreisentscheid teil.

