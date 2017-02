Gespukt hat es diese Woche in der Tagesstätte für Schädel-Hirn-Traumaopfer von Regens Wagner in Treuchtlingen. Die Juniorengarde des Oberhochstatter Carnevalsvereins (OCV) zeigte den Bewohnern und Besuchern ihre Marsch- und Showtänze – letzteren kostümiert als kleine Geister mit weißen Gesichtern, rasselnden Ketten und ganz zum Schluss mit coolen Sonnenbrillen. So brachten die OCV-Mädels auch den Traumapatienten ein Stück Faschingsspaß und gute Laune mit und ließen sie an der „fünften Jahreszeit“ in Treuchtlingen teilhaben. © Patrick Shaw