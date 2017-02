Geistliche Musik in und um Treuchtlingen

TREUCHTLINGEN - Die Reihe "Geistliche Musik in und um Treuchtlingen" geht in ihr 30. Jahr. Zum Jubiläum sowie im Zuge des Reformationsjahres hat Treuchtlingens Kirchenmusikdirektor Raimund Schächer heuer erneut ein umfangreiches Programm zusammengestellt. 16 Mal musizieren Ensembles und Solis­ten in der Altmühlstadt sowie in Kirchen in der weiteren Umgebung bis nach Eichstätt und Auhausen.

Die Orgel der Markgrafenkirche erklingt auch heuer wieder mehrfach im Rahmen des Jahresprogramms „Geistliche Musik in und um Treuchtlingen“. Foto: TK-Archiv



Los geht es am Sonntag, 2. April, mit einem Chor- und Orgelkonzert in der Treuchtlinger Marienkirche. Ab 19 Uhr führen die evangelische Kantorei und Bettina Schröder Werke von Heinrich Schütz, Johann Sebas­tian Bach, Richard Wagner, Max Reger und Carl Maria von Weber auf. Die Leitung hat Raimund Schächer.

Am Sonntag, 14. Mai, steht als nächstes ein Kantatengottesdienst in der Treuchtlinger Markgrafenkirche auf dem Programm. Hier dirigiert Schächer unter anderem die Kantate „Freuet euch im Herrn“ von Friedrich Moritz Gast. Es musizieren die Kantorei sowie Gerhard Heß (Bass) und Robert Lörner (Orgel). Beginn ist um 10 Uhr, die Predigt hält Pfarrerin Sonja Wittmann.

Weiter geht es am Sonntag, 21. Mai, mit einem Konzert für Bläser und Orgel in der evangelischen Stadtkirche in Pappenheim. Ab 19.30 Uhr sind dort Werke von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Ludwig Erk, Josef Gabriel Rheinberger und Raimund Schächer zu hören. Letzterer leitet dabei den Posaunenchor des Dekanats Pappenheim und Sven Bergdolt an der Orgel.

Ein „Konzert für Piano und Drums/Percussion“ mit Eigenkompositionen von Alexander Schlegel und Daniel Schächer folgt am Samstag, 27. Mai, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Treuchtlingen. Es spielen die beiden Komponisten selbst.

„30 Minuten Orgelmusik“ heißt es danach wieder an jedem Freitag im Juli um 17 Uhr. Vier Organisten laden in der Treuchtlinger Markgrafenkirche zum Abschalten und Genießen ein. Den Anfang macht Raimund Schächer am 7. Juli, gefolgt von Rudolf Pscherer am 14., Kirchenmusikdirektor Bernhard Krikkay am 21. und Robert Lörner am 28. Juli.

Drei weitere geistliche Konzerte sind ebenfalls für Juli geplant. Am Sonntag, 9. Juli, um 19.30 Uhr geht es zunächst für ein Chor- und Orgelkonzert mit der Treuchtlinger Kantorei und Gunzenhausens Kirchenmusikdirektor Alexander Serr nach Auhausen. In der ehemaligen Klosterkirche sind unter anderem Werke von Martin Luther, August Walter, Carl Heinrich Graun, Johann Adam Hiller und Albert Becker zu hören.

Gastspiel bei Volksmusiktagen

„Mittendrin“ in Eichstätt musizieren die Treuchtlinger Kantorei, die Möckenloher Stubenmusik und das Blechbläserquintett Wolferstadt am Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr anläss­lich der Volksmusiktage 2017. In der Klosterkirche St. Walburg haben Raimund Schächer und Werner Mödl die Leitung.

Gospels mit „Carolin and friends“ aus Leutershausen erklingen schließlich am Sonntag, 23. Juli, um 19.30 Uhr in der Treuchtlinger Markgrafenkirche.

Nach der Sommerpause ist die evangelische Kirche St. Zeno in Windischhausen die nächste Station der Konzertreihe. Die Treuchtlinger Kantorei und Johann Becker an der Orgel geben dort am Sonntag, 15. Oktober, ab 19 Uhr unter der Leitung von Raimund Schächer Werke von Johann Sebas­tian Bach, Richard Wagner, Johann Ludwig Krebs, Johann Kellner, Herzog und anderen zum Besten.

Ein reines Orgelkonzert folgt am Sonntag, 22. Oktober, in der evangelischen Stadtkirche in Pappenheim. Dekan Wolfgang Popp als Rezitator und Raimund Schächer an der Orgel interpretieren dort ab 19 Uhr Werke aus Gotik und Reformationszeit, darunter auch Texte von Martin Luther.

Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Henrico Albicastro, Wolfgang Amadeus Mozart und Raimund Schächer sind am Sonntag, 12. November, in der Markuskirche am Treuchtlinger Patrich zu hören. Ab 17 Uhr singt „Lokalmatadorin“ Silke Schebitz (Sopran), begleitet von Roman Strößner an der Violine und Raimund Schächer am Klavier.

Weihnachtlich wird es am Sonntag, 17. Dezember, um 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Der Treuchtlinger Kinderchor führt dort im Familiengottesdienst unter der Leitung von Raimund und Marga Schächer „Die Weihnachtsgeschichte“ von Siegfried Fitz auf.

Am selben Abend um 17 Uhr endet das musikalische Jahresprogramm schließlich mit dem traditionellen Höhepunkt, dem großen Weihnachtskonzert in der Treuchtlinger Marienkirche. Festlich erklingen die Trompeten, wenn das Nürnberger Trompetenensemble gemeinsam mit der Treuchtlinger Kantorei, dem Weißenburger Kammerorchester sowie Silke Schebitz (Sopran), Karin Steer (Alt), Christopher Kessner (Tenor) und Gerhard Heß (Bass) Kantaten von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Gottfried August Homilius anstimmt.

Die Programmbroschüre „Geistliche Musik in und um Treuchtlingen 2017“ ist ab sofort kostenlos bei der Touristinformation im Treuchtlinger Stadtschloss, im evangelischen Pfarramt, im Rathaus, der Stadtbücherei sowie in der Markgrafen- und der Markuskirche erhältlich.

