Geldbeutel gestohlen

Weitere Meldungen: Nur ausländischer Schein – Volltrunken ins Klinikum - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Einer 57-jährigen Treuchtlingerin wurde am Dienstagmorgen im E-Center in der Nürnberger Straße der Geldbeutel gestohlen.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Die Frau hatte die Börse in der Jackentasche verwahrt. Als sie bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da war. Darin befanden sich mehreren Hundert Euro. Der Polizei gegenüber äußerte die Frau einen vagen Verdacht gegen eine Frau asiatischen Aussehens und mittleren Alters, die sich in ihrer Nähe aufgehalten habe.

Nur ausländischer Schein

TREUCHTLINGEN – Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei in der Hauptstraße konnte ein in Treuchtlingen lebender Ausländer lediglich den Führerschein seines Heimatlands vorzeigen. Da der Mann schon länger als sechs Monate in Deutschland lebt, war er allerdings formal ohne gültigen Führerschein unterwegs. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Volltrunken ins Klinikum

TREUCHTLINGEN – Am Dienstagabend wurde in der Nürnberger Straße ein betrunkener Mann gefunden, der nicht mehr in der Lage war, zu stehen. Ein Alkotest ergab einen Wert von über drei Promille. Der 32-Jährige aus dem Nachbarlandkreis Donauwörth wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Gunzenhausen gebracht. Sein Fahrrad, mit dem er zum Glück nicht gefahren war, wurde sichergestellt.

pm - Treuchtlinger Kurier