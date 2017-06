Geldbeutel gestohlen und Rollerfahrerin verletzt

Ein Diebstahl und zwei Unfälle über Pfingsten in Treuchtlingen und Döckingen - vor 3 Stunden

TREUCHTLINGEN - Unbekannte haben einem Anwohner am Treuchtlinger Schlossberg am Pfingstwochenende Geldbeutel und Mobiltelefon gestohlen. Außerdem wurden bei Unfällen in Döckingen eine Rollerfahrerin verletzt, und in Treuchtlingen ein Auto beschädigt.

Der Besitzer der verschwundenen Börse und des Handys hatte die beiden Wertgegenstände am späten Sonntagvormittag auf ein Fensterbrett seines Hauses gelegt und dieses verlassen. Als er wenig später zurückkehrte, waren Portemonnaie und Telefon im Gesamtwert von rund 350 Euro verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Rückwärts aufgefahren

Guter Wille hat am Sonntag in Treuchtlingen zu einem Unfall geführt. Ein Autofahrer aus der Altmühlstadt war in der Kanalstraße stadteinwärts unterwegs und musste verkehrsbedingt halten, um den entgegenkommenden Verkehr durchzulassen. Der Mann meinte es gut und setzte zurück, um für den Gegenverkehr Platz zu machen, stieß dabei aber gegen den hinter ihm stehenden Wagen eines 60-jährigen Ingolstädters. Schaden: rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rollerfahrerin verletzt

Eine 48-jährige Rollerfahrerin ist am Samstag bei einem Unfall in Döckingen verletzt worden. Die Frau war gegen 19.15 Uhr auf der vorfahrtsberechtigten Meierhofstraße unterwegs, als ein 33-jähriger Autofahrer diese vom Sportplatz her in Richtung Grabenweg überqueren wollte. Durch einen geparkten Lastwagen war die Kreuzung schlecht einsehbar, sodass es zur Kollision kam. Die Rollerfahrerin stürzte, wobei sich ihr nicht geschlossener Helm löste. Dennoch zog sie sich nur Prellungen zu. Der Polizei zufolge waren beide Beteiligten zu schnell unterwegs. Die verletzte 48-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Gunzenhausen gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

pm