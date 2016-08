Genau hier ließ Karl der Große die Schaufel fallen

GRABEN/EMETZHEIM - Das sprichwörtliche Glück des Tüchtigen hat das Grabungsteam, das derzeit unter Leitung von Dr. Lukas Werther die Überreste des Karlsgrabens in der Emetzheimer Flur durchforstet. In einem der Grabungsschnitte trafen die Archäologen offenbar genau den Punkt, wo Karl der Große anno 793 „die Schaufel fallen“ ließ.

Die Führungen an der Grabung am vergangenen Wochenende stieß auf große Nachfrage beim interessierten Publikum. Grabungsleiter Dr. Lukas Werther von der Uni Jena erklärte die Sachverhalte. © Hubert Stanka



Es ist ein ziemlich klarer Befund, den Werther am vergangenen Wochenende den vielen Interessierten präsentieren konnte, die trotz großer Hitze den öffentlichen Grabungsführungen beiwohnten. Im südlichen Schnitt, etwa 150 Meter von der Rezat entfernt, war der Kanal ganz offensichtlich nicht komplett fertig gestellt und mitten während des Baues eingestellt worden.

Wie sich schon vor einigen Wochen abzeichnete, gab es in diesem Grabungsbereich eine unklare Fundsituation mit zwei unterschiedlichen Uferbereichen. Jetzt scheint der Grund dafür klar zu sein. Der östliche Uferbereich war wie der Graben einen Kilometer südlich mit angespitzten Eichenbohlen befestigt und damit fertiggestellt. Das westliche Ufer befand sich offenbar noch in Bau, als die Baustelle aufgegeben wurde.

Die unscheinbare Matte aus Weidengeflecht, die jüngst zum Vorschein kam, ist so etwas wie eine Momentaufnahme des Baustopps und dokumentiert den Punkt, wo der Kanalbau im Jahr 793 eingestellt wurde. © Hubert Stanka



Das zumindest ist die nun sehr sichere Interpretation des Forschers, der dieses Ergebnis als archäologische Sensation bezeichnete. Am Westufer fanden sich Weidengeflechtmatten, die vor gut 1200 Jahren ziemlich sicher als Laufuntergrund für die Bauarbeiter in dem weichen Boden dienten. Derartige Unterlagen sind, wie Werther darstellte, von anderen historischen „Baustellen“ bekannt. Diese Weidenmatten sind perfekt erhalten. Über sie war noch Erde ans Ufer umgeschaufelt worden, wie die Untersuchungen ergaben.

Projektaufgabe nun bewiesen

Damit scheint nun auch die geschichtlich belegte Aufgabe des Kanalprojektes archäologisch belegt. Auch wenn Werther mit letzten Aussagen noch vorsichtig ist, deutet jetzt doch alles darauf hin. Warum der Kanalbau scheiterte, ist indes noch unklar. Der nördliche Bereich des Kanals, dort wo jetzt gegraben wird, hätte jedenfalls ohne größere Probleme fertiggestellt werden können, so Werther.

Bleibt also wieder ein Stück Spekulation. Möglicherweise waren die Probleme am südlichen Ende des Kanals entscheidend. Dort, direkt im Bereich des Karlsgrabens in Graben, muss­te das Bauwerk nämlich wesentlich tiefer in die Erde getrieben werden. Vielleicht gab es dort die in den historischen Einhardsannalen aus dem 9. Jahrhundert geschilderten Schwierigkeiten mit der nachrutschenden Erde.

Oder aber es war alles ganz anders, und Karl der Große musste aus politischen Gründen in einen anderen Bereich seines Reiches ziehen. Unklar ist nämlich nach wie vor, welche Menschen der Kaiser den Kanal graben ließ. Sehr wahrscheinlich waren es seine Soldaten, da es eine riesige Menschenmenge gewesen sein muss, die sich dort durch den Boden grub. Die heimische Bevölkerung dürfte in der Karolingerzeit nicht so viele Köpfe gezählt haben, um das Mammutprojekt in so kurzer Zeit zu stemmen.

Da der Kanalbau zwischen zwei Feldzügen über die Bühne ging, gab es vielleicht zwischenzeitlich andere politische Prioritäten, und Karl zog deshalb seine Soldaten ab. Allerdings ist das Spekulation.

Verwunderlich ist allerdings, dass es bislang keinerlei Spuren der Bauarbeiter gibt. Es wurde bislang nicht ein einziges Werkzeug gefunden. Der Grabungsleiter erklärt, dass die Menschen während der Monate der Bauzeit vielleicht in einem Zeltlager lebten. Und wie beim Camping heute, hinterlässt man nach dem Weggang kaum Spuren – jedenfalls keine nach 1200 Jahren archäologisch greifbaren.

Großes Knowhow war nötig

Trotz des offensichtlichen Scheiterns war das Bauprojekt sehr gezielt und mit großem Knowhow begonnen worden. Die topographischen Gegebenheiten wurden perfekt genutzt. Dazu musste es großes Wissen in der Vermessungstechnik gegeben haben. Dr. Lukas Werther erklärt das in der römischen Bautradition, die auch noch zur Karolingerzeit bestanden habe.

Klar ist, dass der Kanal in Stufen angelegt war. Unklar ist allerdings noch, ob es dabei eine Art von Schleusen gab und ob diese bereits angelegt waren.

Rund um das Karlsgrabenprojekt gibt es noch viele Forschungsmöglichkeiten. Wie bereits berichtet, soll nun auch der anschließende Teil der Rezat nach Staustufen oder Begradigungen abgesucht werden. Außerdem wird auch die Altmühl noch Ziel weiterer Forschungen sein.

