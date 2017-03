Geparktes Auto in Treuchtlingen angefahren

TREUCHTLINGEN - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstagmorgen mit seinem Auto den Wagen einer 50-jährigen Pappenheimerin „angerempelt“ und sich anschließend nicht um den Schaden am Heck in Höhe von rund 1500 Euro gekümmert.

Die Frau hatte ihren schwarzen Alfa Romeo auf einem Firmenparkplatz in der Treuchtlinger Industriestraße geparkt. Die Polizei stellte am Unfallfahrzeug weißen Farbabrieb sicher. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

pm