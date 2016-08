Geschlossener Schalter am Treuchtlinger Bahnhof

TREUCHTLINGEN - Im Zusammenhang mit der Schließung des Fahrkartenschalters am Bahnhof Treuchtlingen wandte sich Bürger­meister Werner Baum in einem Schreiben an Reinhold Pohl von der regionalen Vertriebsleitung Süd der Bahn in Stuttgart. Darin wird teils harsche Kritik an der Schalterschließung laut. In dieselbe Kerbe schlägt jetzt auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft in München.

Wird es beim Fahrkartenschalter am Bahnhof noch ein Umsteuern geben, oder sind die Briefwechel nur „Schaufenster-Veranstaltungen“? © Archiv / Patrick Shaw



Letztere ist Besteller des Personennahverkehrs, weswegen der Brief aus dem Treuchtlinger Rathaus in Abdruck auch an sie ergangen ist. Plaungsleiter Andreas Schulz sowie Wolfgang Oeser (Leiter Qualitätsmanagement und Marketing) von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft tun in ihrem Brief an Baum kund, dass auch sie die Schließung des Fahrkartenschalters für inakzeptabel halten.

Nach eigenem Bekunden hatte die Bayerische Eisenbahngesellschaft das Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio AG beauftragt, am Bahnhof Treuchtlingen den „personenbedienten Fahrkartenverkauf“ zumindest für die Nahverkehrsschiene anzubieten. Die DB Regio wiederum habe dafür ihren Vertriebsdienstleister, die DB Vertrieb GmbH, beauftragt.

In den Augen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft ist die Schalterschließung nicht annehmbar, und das Angebot eines aufpreisfreien Fahrscheinverkaufes im Zug könne daher „nur eine befristete Maßnahme sein“, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: „Wir werden die DB Regio auf ihre vertraglichen Verpflichtungen hinweisen“. Die Eisenbahngesellschaft will auch der DB Vertrieb einen Abdruck dieses Briefes übersenden.

