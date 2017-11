Wasser, gestapelt bis in den Himmel: Mehr und mehr zeichnet sich ab, wie gewaltig das neue Logistikzentrum der Firma Altmühltaler Mineralbrunnen an der Treuchtlinger Heusteige ist. 41 Meter ragt das Hochregallager für bis zu 25.000 Euro-Paletten in die Höhe - höher als alle Kirchtürme der Altmühlstadt. Die Verladehalle darunter ist 200 Meter lang, 100 Meter breit und 13 Meter hoch. Rund 35 Millionen Euro lässt sich das Unternehmen, das zu den drei Platzhirschen der Deutschland Mineralwasserbranche zählt, den Neubau kosten. Zieht in den nächsten Jahren auch die Produktion aus der Stadtmitte an die Heusteige, wird noch einmal für etwa 70 Millionen Euro angebaut. © Patrick Shaw