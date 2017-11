Grenzumgang mit den Treuchtlinger Feldgeschworenen

TREUCHTLINGEN - Das moderne Vermessungswesen nutzt heute zwar satellitengestützte Technik, doch noch immer spielen die althergebrachten Grenzsteine eine wichtige Rolle. Beim jährlichen Grenzumgang schauen die Feldgeschworenen nach dem Rechten. Ein Rundgang entlang der Treuchtlinger Gemarkungsgrenzen.

Feldgeschworene gehen seit jeher durch die Fluren und prüfen die Grenzen. Beim traditionellen Grenzumgang zu Allerheiligen Anfang November darf jeder Bürger mit auf die Wanderung gehen. © Benjamin Huck



„Wo wollt ihr denn hin, da geht’s lang!“ Karl Straßner gibt den Ton an. Er weiß wo es lang geht, immer der Grenze nach, und manchmal auch darüber. Straßner ist Feldgeschworener, Inhaber eines Ehrenamts, das früher dazu diente, Streitigkeiten um Feld und Flur aus dem Weg zu räumen und auch heute noch eine große Bedeutung hat.

Immer am ersten Montag im November, außer der Tag fällt auf Allerheiligen, trifft sich die Gruppe, um die Steine an der Treuchtlinger Gemarkungsgrenze zu kontrollieren. Los geht es diesmal an der Stadthalle. Acht Männer haben sich zum Rundgang eingefunden, nicht alle sind Feldgeschworene. Theoretisch kann jeder Mann und jede Frau mitwandern, was früher auch viele getan haben. Doch die Zahl wird von Jahr zu Jahr geringer, beklagen die Grenz­umgänger.

Karl Straßner, 82 Jahre alt, ist seit einem halben Jahrhundert Feldgeschworener. Bereits sein Vater hatte das Siebener-Ehrenamt inne, als dieser 1959 starb, konnte Straßner nicht sofort in dessen Fußstapfen treten. Denn lange Zeit lag das Mindestalter für die Feldgeschworenen bei 25 Jahren, heute dürfen schon 18-Jährige diese Arbeit übernehmen.

Das Amt des Feldgeschworenen gibt es in unserer so modernen Bundesrepublik nur noch in Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Das Ehrenamt ist wohl im 13. Jahrhundert in Franken entstanden. Dort erkannten die Gerichte, dass vor Ort Ansprechpartner in den einzelnen Dörfern nötig waren, die sich mit den lokalen Gegebenheiten auskannten und die Grenzbeaufsichtigung gewährleisteten. Weil ursprünglich eine Gruppe von meist sieben Personen in der Gemeinde zur Regelung und Bestimmung von Grundstücksgrenzen eingerichtet wurde, bürgerte sich der Begriff Siebener ein. Heute wird eine Mindestzahl von vier Personen gefordert.

Beim jüngsten Umgang waren nur drei Geschworene dabei. Allerdings mussten sie ja keine Grenzen neu setzen, sondern nur die alten Markierungen bewahren. Diesmal ging es auf die Ostrunde um Treuchtlingen. Von der Stadthalle über die Altmühl, den Weg am Fuße des Burgstalls entlang in Richtung Dietfurt. Schon nach kurzer Zeit taucht ein moosbedeckter Stein am Wegesrand auf. Sorgfältig entfernt einer der Männer mit einer Drahtbürs­te den Belag, ein anderer rückt mit der Sprühdose an und bringt neue blaue Farbe auf. In der heutigen Stadt Treuchtlingen gibt es zwölf Gemarkungen. Meist gehen sie auf die früher eigenständigen Gemeinden zurück, heute haben sie nur noch die Funktion, die Gebiete im Flächenkataster abzugrenzen. Für jede Gemarkung gibt es eigene Feldgeschworene, jeder Ort hat seine eigene Farbe, Treuchtlingen beispielsweise hat die Farbe blau.

Die auf den Steinen gekennzeichneten Grenzen sind immer gerade oder im rechten Winkel. In der einfachsten Variante verläuft eine Grenze durch den Stein (halb-halb). Doch sind auch andere Varianten möglich: ein Viertel zu drei Viertel, ein Halb zu ein Viertel zu ein Viertel oder gar vier Viertel, wenn vier Gemarkungen aneinanderstoßen. Die amtliche Karte hat Straßner zwar dabei, doch er kann sie getrost in der Tasche lassen. Denn die Grenzen haben sich nach 50 Jahren im Kopf eingeprägt und sind meist auch noch auf den Steinen gut erkennbar.

Die gefetteten Orte stehen für die Gemarkungen, die anderen Orte dienen zur Orientierung. Grau hinterlegt sind die bebauten Gebiete der Orte. Die Farben dienen zur besseren Unterscheidung und entsprechen nicht der Farbe, die die Feldgeschworenen benutzen. © Quelle: GIS/Stadt Treuchtlingen



Neben dem ernsten Hintergrund der Grenzsicherung geht es beim Umgang auch um die Geselligkeit. Manche der Wanderer treffen sich öfter im Jahr, andere wiederum sehen sich nur dieses eine Mal. Mit dabei sind Jagdpächter, ehemalige Bankkaufmänner, Polizisten, Landwirte. Viele haben das Rentenalter schon lang erreicht. Sie tauschen sich aus über die Neuigkeiten aus dem Ort und erinnern sich an damals zurück.

Wer hat wo ein Haus gebaut, wie viele Landwirte gab es einst im Dorf und welche Jugendlichen sind sich bei den Kirchweihen in die Haare geraten. „Die Schambacher haben die Dietfurter nicht gemocht und die Bubenheimer und Möhrener waren in Wettelsheim nicht gern gesehen“, erinnert sich Straßner. Heute hat sich das zum Glück geändert und die Menschen gehen bei den Festen friedlicher miteinander um.

Geschichten von früher

Die Rivalität zwischen den Dörfern existiert heute nur noch als Jux. „Sprüh den Stein doch gleich ganz blau“, ruft Straßner seinem Kollegen zu, vielleicht wird Treuchtlingen dann ja größer. Wobei – ganz blaue Grenzsteine ergeben ja keinen Sinn, sie würden dann ja keine Grenze markieren.

Sowieso früher: Da waren noch mehr Menschen beim Grenzumgang dabei, auch jüngere und auch einmal Frauen. „Auf den Dörfern ist das heute noch so, doch in Treuchtlingen erinnert sich niemand mehr an die Tradition“, meint Straßner. Die Grenz­umgänge dienen auch dazu, Streitigkeiten zwischen Waldbesitzern und Jagdpächtern im Vorhinein zu verhindern. Früher gab es deshalb auch schon mal nach getaner Arbeit einen Rehbraten vom Jäger. Schon seit einigen Jahren findet das Abschlussessen allerdings in den Wallmüllerstuben statt, die immerhin zwei Stunden früher als sonst aufsperren.

Unterwegs gibt es zur Stärkung warmen Tee mit Rum, Bier und Wurstsemmeln am Heldenfriedhof am Nagelberg, gestiftet von Kreisjagdberater Oswald Bayer und seiner Frau Hedwig, natürlich auf Treuchtlinger Gemarkung.

Der Weg entlang der Gemarkungsgrenze ist mitunter abenteuerlich. Es geht über Wiesen, durch eine Kleingartenanlage und über eine Brücke auf die andere Seite eines Augrabens. Wobei das Wort Brücke nicht ganz zutrifft auf die paar Holzbretter, die beim Tritt darauf verdächtig weit gen Wasser sinken, einen aber dennoch trocknen Fußes über den Graben bringen.

Nicht immer stehen die Steine noch an Ort und Stelle. Ein blau-rotes Exemplar ist am Fuße des Nagelbergs wohl von einem Pflug aus der Erde gerissen worden und liegt nun am Rande des Feldes. Er wird vielleicht bei Gelegenheit wieder gesetzt.

Normalerweise sind die Steine robuster und bis zu 95 Zentimeter tief in der Erde verankert. „Das ist alles Handarbeit, nur mit Werkzeug, ohne Maschinen“, so Straßner. Ein Werkzeug ist heutzutage auch das GPS-Gerät des Vermessungsamtes, das die genaue, satellitengetützte Position der Grenze kennt. Doch Straßner reichen Kopf und Karte, die moderne Technik kommt deshalb nur im Notfall zum Einsatz.

Nach dreieinhalb Stunden Wanderung und acht Kilometer Strecke ist die Gruppe am Ziel in Gstadt angekommen. Der nächste Rundgang ist für den 5. November 2018 geplant, dann geht’s auf die Westrunde, am Patrich vorbei Richtung Möhren und Dietfurt wieder zurück bis zur Stadthalle. Wenn alles gut läuft, ist Straßner wieder mit dabei – und vielleicht ein paar neue Gesichter.

