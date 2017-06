Ein 32-jähriger Treuchtlinger hat am Pfingstmontag versehentlich die Gartenhecke seiner Mietswohnung in der Bahnhofstraße "gegrillt". Durch Funkenflug oder Hitzeentwicklung gerieten ein angrenzender Holzzaun und eine Thuja-Hecke in Brand. Anwohner, die Treuchtlinger Feuerwehr und ein Platzregen löschten das Feuer. Schaden: etwa 300 bis 400 Euro. Bei dem Feuerwehreinsatz traten zudem große Probleme beim Öffnen der Hydranten auf, deren Deckel regelrecht in der Straße "festgebacken" waren. © Patrick Shaw