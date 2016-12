Großbaustelle Senefelder-Schule kommt gut voran

Kosten- und Zeitplan für die neue Treuchtlinger Gesamtschule werden bisher eingehalten - 17.12.2016 07:37 Uhr

TREUCHTLINGEN - Angesicht der Fiaskos von „BER“ oder Elbphilharmonie erstaunt es fast, wenn ein Großprojekt mal reibungslos läuft. Die Mitglieder des Zweckverbands der Senefelder-Schule freuten sich jedenfalls darüber, denn der rund 65 Millionen Euro teure Neubau der Treuchtlinger Gesamtschule liegt sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen.

Am fast fertiggestellten Rohbau sind die Dimensionen der neuen Treuchtlinger "Sene" schon gut ablesbar. Foto: Patrick Shaw



Einen Zwischenstand gaben in der jüngsten Verbandsversammlung Architekt Ulrich Jonas vom Büro Felix+Jonas und Projektsteuerer Jochen Weber vom Büro Hitzler aus München. Der erste Bauabschnitt und damit etwa ein Drittel der neuen Schule steht. Der dreistöckige Kubus, der seit Februar an der Stelle der ehemaligen Mensa entstanden ist, beherbergt künftig die Fachklassen und die Aula. Bereits abgeschlossen sind Erdbau und Wasserhaltung, der Rohbau befindet sich auf den letzten Metern, Fassadenverkleidung und Innenausbau haben begonnen.

Im September nächsten Jahres soll der erste Teil des Neubaus den Probebetrieb aufnehmen, sodass die Fachklassen in den Herbstferien umziehen und Platz für den Abriss der alten Fachräume machen können. Dies ist zugleich der Startschuss für den zweiten Bauabschnitt. „Wir haben ein strenges Terminkonzept ganz ohne Zeitpuffer“, verdeutlichte Weber. Das sei ungewöhnlich, aber trotz Verzögerungen bei der schwierigen Gründung und Entwässerung machbar.

Die Kosten für den ersten Abschnitt hatten die Planer vor eineinhalb Jahren mit knapp 16 Millionen Euro veranschlagt. Vergebene Aufträge und Nachträge belaufen sich nun auf rund 150.000 Euro mehr. Dabei wurde insbesondere die Lüftungsanlage deutlich teurer, die Fassade dafür erheblich günstiger. Unvorhergesehene Kosten entstanden beim Erdaushub und der Beseitigung von „Altlasten“. Dennoch ist der im Budget eingeplante „Puffer“ laut Weber längst nicht ausgereizt.

Als „Punktlandung“ bezeichnete Zweckverbands-Geschäftsführer Martin Klischat deshalb den Stand der Dinge. „Wir können sehr zufrieden sein, wie es läuft“, pflichtete ihm Landrat Gerhard Wägemann bei. Allerdings habe man „noch ein gewaltiges Stück des Weges vor uns“, auf dem noch viel passieren könne.

Erfreulich ist für die Verbandskommunen und den Landkreis, dass der Freistaat mittlerweile mehr als 97 Prozent der 9145 Quadratmeter großen Neubaufläche als förderfähig anerkannt hat. Gut die Hälfte der Baukosten steuert München bei, etwa 30 Prozent der Kreis. Die restlichen 15 Prozent tragen die Gemeinden Treuchtlingen, Pappenheim, Soln­hofen und Langenaltheim.

Lediglich für die rund 220 Quadratmeter, die Schulverwaltung und Zweckverband benötigen, gibt es keinen Zuschuss. Allerdings muss der Verband auch 60.000 Euro zurückzahlen, die er vor zehn Jahren für die Mittagsbetreuung erhalten hatte. Denn die damalige Förderung setzte eine Nutzungsdauer von 25 Jahren voraus.

Gravierende Auswirkungen hat der Neubau auf das Haushaltsvolumen des Zweckverbands. Dieses verzehnfacht sich im nächsten Jahr. Fast 17 Millionen Euro stehen dann unter dem Strich sowie zwischen 12,1 und 16,4 Millionen in den folgenden drei Jahren. 2017 entfallen davon fast 15,4 Millionen Euro auf die Investitionen und nur rund 1,6 Millionen auf den Schulbetrieb. Dessen Finanzierung ist laut Klischat letztlich „eine Fortschreibung mit nur kleinen Veränderungen“.

So fallen nächstes Jahr zwar einerseits gut 40.000 Euro an Mieteinnahmen weg, die 2015/16 die Unterbringung der Flüchtlinge in der Zweifachturnhalle dem Zweckverband in die Kasse gespült hatte. Andererseits spart der Verband 24.000 Euro für den Schwimmunterricht, der während des Umbaus der Altmühltherme fast vollständig entfällt. Noch unsicher ist nach Worten des Geschäftsführers, ob der Umzug der Fachklassen in den ersten Teil des Neubaus höhere oder niedrigere Fixkosten mit sich bringen wird. Allein die Posten „Heizgas“, „Reinigung“, „Strom“ und „Unterhalt“ machen im Etat zusammen über eine halbe Million Euro aus.

