Großer Einsatz für Osterdorf

Jahresversammlung der Freiwillige Feuerwehr Osterdorf - vor 50 Minuten

OSTERDORF - Die Freiwillige Feuerwehr in Osterdorf präsentierte sich bei ihrer Jahreshauptversammlung als eingeschworene Truppe, die in ihrem Dorf besonderes Gewicht hat. Neben den Berichten und Ehrungen stand an dem Abend auch der Baufortschritt des Dorfgemeinschaftshauses auf der Tagesordnung.

Urkunden an einem launigen Abend: Landratsstellvertreter Robert Westphal, Vorsitzender Walter Otters, Kreisbrandmeister Otto Schober, Ehrenvorstand Edmund Just, Feuerwehrreferent Florian Gallus, Karl Meyer, Bürgermeister Uwe Sinn, Adolf Schwill, Andreas Renner, Kommandant Stefan Just und Kreisbrandinspektor Norbert Becker (von links). © Hubert Stanka



Vorsitzender Walter Otters begrüßte als Ehrengäste Landratsstellvertreter Robert Westphal, Pappenheims Bürgermeister Uwe Sinn, Kreisbrandinspektor Norbert Becker, Kreisbrandmeister Otto Schober, Stadtrat und Ehrenkommandant Friedrich Obernöder, Ehrenvorstand Edmund Just und Feuerwehrreferent Florian Gallus. Nach dem Totengedenken gab er einen kurzen Rückblick auf die jüngsten Aktivitäten. Otters bedankte sich dabei besonders beim Kommandanten Stefan Just für die Unterstützung, da Otters selbst als gleichzeitiger Vorsitzender des Vereins „Die Osterdorfer“ beim Projekt Dorfgemeinschaftshaus in besonderer Weise gefordert war und ist.

Kassier Markus Obernöder informierte über das Vereinsvermögen, das leicht rückläufig ist. Schriftführer Dieter Mürl ging ausführlich auf die Ereignisse des vergangenen Jahres ein, nicht ohne die ein oder andere Anekdote zum Besten zu geben. So sei die Feuerwehr zwar nicht reich, aber fleißig. Und an Geld zu kommen gelinge nur, „wenn du lästig bist wie eine Fliege, sonst bekommst du nichts“.

Zu erfahren war an dem Abend, dass es im vergangenen Jahr wegen der Bauarbeiten weniger Übungen gab als sonst. Die jährliche Plattenparty dient dem Dorf als wichtige Einnahmequelle. Ausgezeichnet wurden Adolf Schwill und Ehrenvorstand Edmund Just für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit. Für vier Jahrzehnte aktiven Dienst erhielt Karl Meyer das Feuerwehrehrenzeichen. Für 20 Jahre aktiven Dienst wurde Andreas Renner geehrt.

Bei seiner Laudatio lobte Robert Westphal das Engagement der Dorfwehr: „Hier tut sich was!“ Gleichzeitig betonte er den Stellenwert der Dorfwehren generell, zum einen wegen ihrer Ortskenntnis, zum anderen für die Dorfkultur und den Zusammenhalt. An die Kameraden appellierte er, zu den Übungen zu gehen. Er bedankte sich auch bei der Stadt Pappenheim für die Unterstützung und hob hervor, dass durch die technische Weiterentwicklung immer höhere Kosten auf die Kommunen zukämen.

Abschied von Norbert Becker

Kreisbrandrat Norbert Becker gab in Osterdorf seine „Abschiedsvorstellung“ als Kreisbrandinspektor, da er im Februar in den Ruhestand versetzt wird – auch wenn er gern noch weitergemacht hätte. Er gab einen Überblick über allgemeine Entwicklungen im Feuerwehrwesen. Das Höchstalter für den aktiven Dienst bleibe bei 65 Jahren. Das Eintrittsalter werde jedoch auf sechs Jahre gesenkt, womit „Kinderfeuerwehren“ möglich seien.

Hintergrund sei, dass die meisten Kinder mit zehn Jahren schon so viele Verpflichtungen in anderen Vereinen hätten, dass die Feuerwehr auf der Strecke bleibe. Auch Becker mahnte, die kleinen Wehren auf dem Land zu erhalten. Wenn wirklich kleine Wehren aufgelöst würden, wechsle von diesen Kameraden keiner in eine große Wehr.

Bürgermeister Uwe Sinn bedankte sich im Namen der Stadt für den Einsatz und hob die vielen ehrenamtlichen Stunden für das Dorfgemeinschaftshaus als enorme Leistung hervor. Er informierte darüber, dass die Stadt derzeit gemeinsam mit den Kommandanten einen Feuerwehrbedarfsplan erstelle und hier jeder seine Ideen einbringen könne. Die Stadt wolle die kleinen Wehren ebenfalls erhalten.

Lokalkolorit gab es beim Thema Frauen in der Osterdorfer Wehr. Obwohl bei den Ortsdamen geworben werde, gebe es noch keinen großen Erfolg. Sinn gab als augenzwinkernden Tipp, dass man die Feuerwehrdamen vielleicht mit kurzen Röcken ausstatten solle. „Wenn die Stadt es bezahlt, probieren wir das aus“, so Kassier Obernöder. An ihm könne es jedenfalls nicht liegen, denn er sei der Damenwelt zugetan, so Kommandant Stefan Just unter dem Gelächter der Versammlung.

Just berichtete auch über die Übungen und Festbeteiligungen des vergangenen Jahrs. Heuer wird die Wehr das Feuerfest in Geislohe besuchen und monatliche Übungen abhalten. Die Wehr hat im Moment 62 Mitglieder.

Zum Abschluss ging es um das Dorfgemeinschaftshaus. Im Dorf wurden mittlerweile über 12.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit in dieses Projektes eingebracht. Wie Walter Otters erklärte, sei man im Endspurt, aber es gebe noch viel zu tun bis zur Einweihung im Juli. Danach werde man die Stunden natürlich „abfeiern“.

Die Osterdorfer haben bislang rund 50.000 Euro in die Innenausstattung des Hauses investiert. Dabei sei man auf Spenden angewiesen. Otters bedankte sich bei allen Sponsoren und insbesondere bei der Firma Schwill.

Für weitere Anschaffungen gibt nun die Feuerwehr dem Dorfverein ein Darlehen über maximal 10.000 Euro. Dem stimmte die Versammlung einstimmig zu.

