Großer Tag für Treuchtlinger Abc-Schützen

Mit Tasche und Tüte ins Getümmel: Erster Schultag für 95 Grundschüler in Treuchtlingen, Wettelsheim und Schambach

TREUCHTLINGEN - Für die älteren Schüler hätten die Ferien angesichts des hochsommerlichen Wetters vermutlich ruhig noch länger dauern dürfen. Doch am Dienstag (13.9.) war es wieder soweit: Das neue Schuljahr hat begonnen. Für 95 Erstklässler in Treuchtlingen, Wettelsheim und Schambach war es das erste überhaupt.

In welcher Klasse sie während der nächsten vier Jahre Lesen, Schreiben, Rechnen und vieles mehr lernen werden, erfuhren die Abc-Schützen von Rektor Herbert Brumm. Foto: Patrick Shaw



Empfangen wurden die Abc-Schützen in der Hahnenkammstraße mit dem gewohnten Spalier ihrer Mitschüler. Wegen der Baustelle im oberen Schulhaus führte dieser erneut nicht in die Aula, sondern zum steinernen „Amphitheater“, wo Rektor Herbert Brumm die Knirpse begrüßte. Schule sei „nicht nur Unterricht, sondern ebenso, neue Freunde zu finden“, gab er den Erstklässlern mit auf den Weg. Auch einen eigenen Grundschulfreund hatte Brumm mitgebracht: Bürgermeister Werner Baum richtete einige Worte an Eltern und Kinder.

95 Schulanfänger bilden heuer die vier ersten Klassen in der Kernstadt, Wettelsheim und Schambach – neun mehr als 2015. Drei Flüchtlingskinder beginnen ihr erstes Schuljahr in der Übergangsklasse, etliche weitere verstärken die höheren Jahrgänge. Insgesamt besuchen 412 Kinder die Treuchtlinger Grundschule. Mit 24 liegt die mittlere Klassenstärke laut Rektor Brumm spürbar über dem Durchschnitt in Kreis und Bezirk (rund 21). Am Sonderpädagogischen Förderzent­rum („Altmühlfranken-Schule“), das im selben Schulhaus untergebracht ist, gibt es neun neue Gesichter.

Ein deutliches Plus verzeichnet diesmal die Senefelder-Schule. Nach einem gravierenden Rückgang von fast 220 auf nur noch 151 Übertritte innerhalb der vergangenen vier Jahre starten heuer wieder 188 Fünftklässler in ihr erstes Jahr an der Gesamtschule. Davon besuchen 46 den Gymnasialzug (plus vier; insgesamt 403), 74 die Realschule (plus neun; insgesamt 493) und 68 die Mittelschule (plus 24; insgesamt 375). Der erhebliche Zuwachs an der Mittelschule, deren Leitung zum neuen Schuljahr Ulrich Salomon von Hartmut Malecha übernommen hat, ist ebenfalls teils der Zuwanderung geschuldet. Die insgesamt 1271 Senefelder-Schüler werden von 144 Lehrern unterrichtet.

