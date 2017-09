2017 Bundestagswahl Großer Wahltag am 24. September in Treuchtlingen

Bürger dürfen neuen Bundestag und Landrat wählen - Zwei Umschläge für Briefwahl - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am 24. September wird in der Altmühlstadt und im Landkreis gleich zweimal abgestimmt: Das Land wählt einen neuen Bundestag, der Kreis seinen Landrat. Wir beantworten wichtige Fragen rund um den Urnengang.

Schon jetzt gehen im Rathaus die ersten Briefwahlumschläge ein. Mehr Menschen als vor vier Jahren haben sich für die Wahl von zu Hause aus entschieden. © Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa



Schon jetzt gehen im Rathaus die ersten Briefwahlumschläge ein. Mehr Menschen als vor vier Jahren haben sich für die Wahl von zu Hause aus entschieden. Foto: Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa



Was wird gewählt?

Am 24. September findet in ganz Deutschland die Bundestagswahl statt. Im Wahlkreis Ansbach, zu dem Treuchtlingen gehört, treten neun Direktkandidaten an (Erststimme) sowie 21 Parteien mit Landeslisten (Zweitstimme). Außerdem stellt sich im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen der amtierende Landrat Gerhard Wägemann (CSU) zur Wiederwahl. Einzig die Piratenpartei wollte einen Gegenkandidaten aufstellen, erreichte jedoch nicht die notwendige Anzahl an Unterstützern.

Wie wird gewählt?

Bei der Bundestagswahl hat jeder Bürger eine Erststimme sowie eine Zweitsimme. Auf jeder Seite der Tabelle auf dem Stimmzettel darf nur ein Kreuz stehen. Bei der Landratswahl kann entweder das Feld bei Gerhard Wägemann angekreuzt werden oder jemand schreibt einen Landkreisbürger und dessen Beruf in das dafür vorgesehene Feld. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass viele Menschen gleichzeitig ein und diesselbe Person auf den Wahlzettel schreiben. Ansons­ten haben sämtliche handschriftliche Anmerkungen oder gar Unterschriften auf dem Wahlzettel nichts zu suchen. Er wäre damit ungültig.

Wann und wo wird gewählt?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag, 24. September, um 8 Uhr, die Abstimmung dauert bis 18 Uhr. Es gibt fünf Wahllokale in Treuchtlingen sowie jeweils eines in Auernheim, Bubenheim, Dietfurt, Graben (mit Grönhart), Gundelsheim, Möhren (mit Haag), Schambach, Wettelsheim und Windischhausen. Auf der Wahlbenachrichtigung ist das zuständige Wahllokal aufgedruckt, nur dort können die Bürger wählen. Sie müssen neben ihrer Wahlbenachrichtigung auch ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

Bis wann erhalten die Wähler ihre Wahlbenachrichtigung?

Die Stadt Treuchtlingen hat bereits alle Wahlbenachrichtigung versendet, so Anita Enser von der Stadtverwaltung. Wer jetzt noch keine Benachrichtigung bekommen hat, sollte sich beim Rathaus melden, um zu überprüfen, ob er im Wählerverzeichnis steht.

Wer darf alles zur Wahl gehen?

Bei der Bundestagswahl dürfen alle deutschen Staatsbürger ihre Stimme abgeben, die seit drei Monaten dauerhaft in Deutschland leben. Bei der Landratswahl – wie bei Kommunalwahlen üblich – dürfen auch EU-Bürger wählen, die seit mindestens zwei Monaten dauerhaft in einer Gemeinde wohnen. Deshalb dürfen am 24. September etwa 9500 Bürger ihre Stimme für die Bundestagswahl abgegeben und immerhin 10.000 Treuchtlinger für die Landratswahl.

Wie kann ich die Briefwahl beantragen?

Auf der Wahlbenachrichtigung ist ein Antrag auf Briefwahl enthalten, der ausgefüllt im Rathaus abgegeben werden kann. Außerdem gibt es auf der Internetseite der Stadt Treuchtlingen – www.treuchtlingen.de – bis zum 20. September einen Online-Antrag für Briefwahlunterlagen.

Bis wann muss ich die Briefwahl spätestens beantragt haben?

Der Antrag für die Briefwahl zur Bundestagswahl muss spätestens am Freitag, 22. September, um 15 Uhr im Rathaus eingehen. Für die Landratswahl ist die Frist am selben Tag um 18 Uhr. Wer trotz seines Antrags keinen Wahlschein bekommen hat, kann sich noch bis Samstag, 23. September, 12 Uhr melden. Die Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr im Rathaus abgegeben werden. Wer sie mit der Post versendet, sollte einige Tage Vorlaufzeit einplanen. Ganz wichtig: Die Briefwahlunterlagen können am Wahlsonntag nicht in den Wahllokalen abgegeben werden, sondern nur im Rathaus.

Warum bekomme ich zwei verschiedene Umschläge für die Briefwahl?

Obwohl beide Abstimmungen am selben Tag stattfinden, sind sie doch getrennt. Alle Unterlagen zur Bundestagswahl sind auf weißem Papier gedruckt. Der Stimmzettel kommt dann in den blauen Umschlag, und dieser zusammen mit dem weißen Wahlschein in den roten, mit „Bundestagswahl“ gekennzeichneten Umschlag. Sämtliche Unterlagen zur Landratswahl, wie Stimmzettel und Wahlschein, sind hingegen rosa gekennzeichnet und müssen in einem eigenen Briefkuvert ans Rathaus gesendet werden. Sie dürfen auf keinen Fall vermischt werden.

Wo und wie werden die Stimmen ausgezählt?

Gleich um 18 Uhr machen sich etwa 160 Wahlhelfer in der ganzen Stadt an die Auszählung. Zunächst werden die Stimmzettel für die Bundestagswahl gezählt, anschließend die für die Landratswahl. Mit den ersten Ergebnissen ist innerhalb einer Stunde zu rechnen. Über den Wahlausgang informieren wir Sie auch laufend unter www.nordbayern.de

Gibt es genügend Wahlhelfer?

Mit etwa 160 Wahlhelfern ist die Auszählung gesichert, doch es können sich immer noch Freiwillige im Rathaus melden. Vor allem für die Auszählung der Briefwahl werden mehr Freiwillige benötigt, denn heuer gibt es fünf Briefwahlbezirke. Bei der Bundestagswahl 2013 waren es noch drei. Gut 1030 Menschen haben bereits ihre Briefwahlunterlagen beantragt.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail