Großes Kino im Treuchtlinger „Central“

Traditionshaus hat Saal und Kassenbereich modernisiert - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - „Als kleines Kino kämpferisch gegen die großen behaupten“ wollen sich die Familie Woerlen/Massopust und das Kino „Central“. Obwohl ein solches Lichtspielhaus in einer 13.000-Einwohner-Stadt mittlerweile eine Seltenheit ist und kaum mit den großen Multiplex-Palästen mithalten kann, haben die Betreiber Geld in die Hand genommen und dem Treuchtlinger Traditionskino eine neue Ausstattung verpasst. Eingeweiht wird sie am Sonntag, 30. April.

Knallrote neue Sitze laden im Treuchtlinger Kino "Central" zu vielen spannenden Filmmomenten ein. © Patrick Shaw



Nagelneu und ganz das alte Kino-Flair ausstrahlend sind vor allen die knallrot gepolsterten Sitzreihen des „Central“. Ihr Austausch diente am Ende sogar noch einem guten Zweck: Die alten Holzsitze versteigerten die Inhaber (wir berichteten) und spendeten den Erlös in Höhe von 600 Euro nun dem St.-Antonius-Kinderheim in Weißenburg. „In nur zwei Tagen waren alle Stühle weg“, blickt Kinochefin Corrinna Woerlen zurück.

Die Betreiber Stefan Massopust und Corrinna Woerlen mit Tochter Anna hoffen nach dem Umbau darauf, dass die Treuchtlinger „ihr“ Kino künftig noch stärker frequentieren. © Patrick Shaw



Darüber hinaus haben die Betreiber im Eingangsbereich eine neue Sitz­ecke mit klassischem Kino-Ambiente geschaffen. In Gesellschaft von James Dean und Marilyn Monroe, die von alten Filmplakaten schauen, erhalten die Besucher dort Snacks und Getränke wie Popcorn, Nachos, Kaffee und Cola. Das bereits seit einigen Jahren etablierte Open-Air-Kino im Schlossgraben geht ebenfalls auf die Initiative der Familie Woerlen zurück. „Nur ein Saal, aber mit Biss“, lautet ihr Motto, mit dem sie auch die Teilnehmerzahl am „Schulkino“ im vergangenen Jahr verdoppelt hat.

Kinositze für einen guten Zweck: Corrinna Woerlen, Stefan Massopust, Anna Woer­len, Bürgermeister Werner Baum, Raiffeisenbank-Filialleiter Michael Uhlig und Unternehmensberaterin Anna Scheuer (von links) mit dem Spenden-Scheck. © Patrick Shaw



Dankbar, dass „das Kino nun wirklich wieder eine Zukunft hat“, zeigte sich bei einer ersten Stippvisite Bürgermeister Werner Baum. Das Haus sei Teil des Treuchtlinger Kulturlebens sowie des ein Mittelzentrum kennzeichnenden Freizeitangebots. Deshalb sei es der Stadt auch wichtig gewesen, den Erhalt mit einem Mietzuschuss zu unterstützen. Dem Rathauschef selbst dankte Woerlen für dessen persönlichen Einsatz bei den Verhandlungen mit den Vertragspartnern und Zuschussgebern.

Der Öffentlichkeit präsentiert die Familie Woerlen/Massopust die neue Ausstattung mit einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 30. April, von 12 bis 16 Uhr. Wer möchte, kann danach gleich die 16-Uhr-Vorstellung besuchen. Neben dem Open-Air-Kino am Stadtschloss, das heuer in der ersten Sommerferienwoche stattfindet, sind außerdem ein weiteres Open-Air am 23. Juli am Hahnenkammsee sowie ein Auto-Kino kurz vor Ferienende auf dem Treuchtlinger Festplatz geplant.

