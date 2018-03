Gundelsheim: Gerätehaus kommt, Grundstücke fehlen

GUNDELSHEIM - Das neue Feuerwehrhaus war das einzige wirlich „große“ Thema bei der diesjährigen Bürgerversammlung in Gundelsheim. Die Schärfe ist aber auch dabei inzwischen raus aus der Diskussion, der Entwurf steht, und Kommandant Artur Heckl hatte vor den rund 100 Dorfbewohnern bei der traditionell bestbesuchten Ortsteilversammlung vor allem eines zu sagen: „Danke!“

Im schmucken Gundelsheim wollen zunehmend mehr Zuzügler wohnen. Es fehlt aber an Bauplätzen. Foto: Viola Bernlocher



Die Sorge, es könnte in Sachen Gerätehaus nochmals kriseln, spiegelte sich nicht nur in der Anwesenheit jedes fünften Gundelsheimer Einwohners wider (aktuelle Zahl: 458, sechs mehr als im Vorjahr), sondern auch im Besuch von immerhin acht Stadtratsmitgliedern. „Es wurde lang diskutiert“, stellte Bürgermeister Werner Baum fest. Die jetzige Lösung mit Baubeginn bereits im Spätsommer dieses Jahres sei nun aber „eine wahnsinnige Verbesserung für die Wehr“.

Mit Blick auf leise kritische Stimmen aus der Kernstadt und den anderen Ortsteilen angesichts der Baukos­ten in Höhe von knapp einer Million Euro wies der Rathauschef darauf hin, dass in Gundelsheim trotzdem auch künftig nicht jeder der 97 Aktiven einen eigenen Spindplatz bekomme. „Das wäre in Treuchtlingen kaum denkbar“, so Baum. Es habe am Ende der Verhamdlungen „schlicht nichts mehr gegeben, das wir hätten streichen können“. Zwar gebe es in den anderen Dörfern wohl noch spartanischere Feuerwehrhäuser, aber „heute baut man halt nicht mehr ohne Toilette und Dusche“. Auch die zwei Fahrzeugstellplätze in Gundelsheim seien nötig, die geplanten zehn in der Kernstadt dagegen nicht unbedingt.

Den Floriansjüngern selbst dankte Baum dafür, dass sie durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit „schon jetzt die ersten 50.000 Euro eingespart haben“. „Wir waren nicht immer einer Meinung, aber immer ehrlich, auch wenn wir mit dem Haus jetzt schon sieben, acht Jahre herumkaspern“, entgegnete Kommandant Heckl und lobte den Stadtrat für dessen finale Zustimmmung. Der jetzt geplante Bau sei „nicht übertrieben“. Der erste Spatenstich sei für den 30. Juni geplant, genau zum 140-jährigen Bestehen der Wehr, die Einweihung dann für Mitte 2019.

Bevor die Bürger das Wort hatten, kündigte Baum noch an, dass es für den örtlichen Landkindergarten zur Jahresmitte eine neue Leiterin geben werde. Angesichts der steigenden Kinderzahlen werde die Einrichtung eher ausgebaut als geschlossen. In Sachen Breitbandnetz äußerte sich der Rathauschef zuversichtlich, dass die Arbeiten in Gundelsheim Ende März oder Anfang April fertiggestellt seinen. Für die Weiler gebe es eventuell eine Ausbaumöglichkeit über das neue „Höfeprogramm“.

Die Dorfbewohner wollten von ihrem Stadtoberhaupt zunächst klare Worte zum Gesamtschuldenstand der Altmühlstadt hören. Der liege mit etwa 15 Millionen Euro im Kernhaushalt und 30 Millionen bei Stadtwerken und Therme insgesamt bei rund 45 Millionen Euro, rechnete Baum erstaunlich unverblümt vor. So lange die Stadt in Schulen, Straßen oder Bad investieren müsse, werde diese Zahl auch nicht sinken. Immerhin sei die Summe der Investitionen aber höher als der Anstieg der Verschuldung.

Für den laufenden Betrieb in der Therme prognostizierte der Bürgermeister auf Nachfrage Kosten, die von bisher zweieinhalb und heuer drei Millionen Euro nach Abschluss der Bauarbeiten sukzessive sinken würden. „Ziel ist eine Eins vor dem Komma“, so Baum. Wesentliche Faktoren seien der Wegfall des Wellenbads, eine höhere Energieffizienz sowie die Anbindung der Senefelder-Schule und des neuen Rotkreuz-Seniorenzentrums als Wärmekunden, ergänzte Stadtwerke-Chef Max Filser.

Gewerbeflächen werden knapp

Schlecht ist es derzeit um verfügbare Gewerbeflächen in der Stadt bestellt. „An der Heusteige ist kein Quadratzentimeter mehr frei“, so Baum. Entwicklungsmöglichkeiten gebe es noch im Mühlfeldweg, auf dem Gelände der ehemaligen Firma KB in der Elkan-Naumburg-Straße sowie im alten Bahn-Betriebswerk. Dort stehe die alte Waggonhalle mit 14.000 Quadratmetern leer, die allerdings denkmalgeschützt und wegen der niedrigen Bahnunterführungen in der Stadtmitte für Lastwagen schlecht zu erreichen sei. „Wir arbeiten deshalb hinter den Kulissen auch immer noch am Thema Umgehung“, ließ das Stadtoberhaupt durchblicken.

Für die Gundelsheimer ärgerlich ist der schlechte Winterdienst für die Straße nach Möhren. Dies liege an deren niedriger Klassifizierung, erklärte Ortssprecher Karl Heckl.

Im Verlauf der höherklassigen Staatsstraße 2217 von Möhren nach Treuchtlingen stören sich die Dorfbewohner – ebenso wie alle anderen Anlieger – nach wie vor an der gefährlichen S-Kurve an der Dickmühle. Bürgermeister Baum: „Da streiten sich derzeit das staatliche Bauamt und die Bahn.“ Letztere wolle die Brücke an dieser Stelle ab dem Jahr 2025 erneuern, aber nicht vergrößern. Die Verbreiterung von fünfeinhalb auf siebeneinhalb Meter müsse in ihren Augen das staatliche Bauamt bezahlen. Das sei im übrigen auch sein Standpunkt, so der Rathauschef.

Klagen gab es des Weiteren über die jüngsten Hochwasserschäden an Feldwegen und über zu hohe Straßenbankette. „Wir sind eine Flächengemeinde mit 170 Kilometern Straßen“, warb Baum um Verständnis. „Wir kommen da nicht nach.“ Ein neuer Mitarbeiter und neue Geräte im Bauhof sollen aber für Verbesserungen sorgen.

Zu guter Letzt wünschen sich die Gundelsheimer ebenso wie die Bewohner fast aller Treuchtlinger Dörfer noch ein paar neue Bauplätze. Es sei zwar erfreulich, dass derzeit fast jede Bestandsimmobilie weggehe wie warme Semmeln – und sei sie noch so marode. Eine Neuerschließung auf Anfrage, wie sie sich die Stadt vorstellt, werde aber nicht funktionieren. „Die Leute wollen jetzt bauen, nicht in fünf Jahren“, so ein Bürger. Zwei, drei Grundstücke könne man allerdings schon jetzt ohne größere Hürden bebaubar machen, räumte Ortssprecher Karl Heckl ein.

