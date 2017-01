Gundelsheim wird Teil einer neuen Pfarrei

GUNDELSHEIM - Immer weniger Katholiken besuchen auf dem Land die Gottesdienste in den Kirchen. Die Diözese Eichstätt plant deshalb eine Strukturreform, die auch Gundelsheim betrifft. Die Gemeinde forderte noch Zugständnisse – und hat sie auch bekommen.

Immer weniger Gläubige kommen zum Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Ulrich in Gundelsheim. Deshalb plant die Diözese Eichstätt eine Strukturreform – und machte den Pfarreien Zugeständnisse. © TK-Archiv



Die katholische Kirche hat es auf dem Land nicht mehr leicht. Die Zahl der Gläubigen und Gottesdienstbesucher geht zurück, und auch immer weniger junge Menschen entscheiden sich, eine Priesterlaufbahn einzuschlagen. Damit in jedem Ort mit Kirche noch Gottesdienst gefeiert werden kann, läuft in der Diözese Eichstätt seit 2014 eine Strukturreform.

Auch die Pfarreien in Gundelsheim, Otting und Wolferstadt sind davon betroffen. Bislang bilden die drei Orte eine Seelsorgeeinheit und haben einen eigenen Pfarrer. Die Diözese hatte jedoch geplant, diese Einheit mit den Pfarreien Fünfstetten, Huisheim, Gosheim, Mündling und Sulzdorf und Gunzenheim zusammenzulegen.

Die Gläubigen befürchteten, dass so auf knapp 5500 Katholiken nur noch ein Geistlicher gekommen wäre. „Statt einmal in der Woche hätte es dann vielleicht nur noch alle drei Wochen einen Gottesdienst pro Ort gegeben“, sagt der Gundelsheimer Ortssprecher Karl Heckl.

Also begehrten die Pfarrgemeinderäte auf. Sie sammelten 53 Unterschriften in Gundelsheim, 401 in Otting und 596 in Wolferstadt. Mit den Namen von insgesamt 1050 Unterstützern im Gepäck ging es zum Domkapitular Alfred Rottler nach Eichstätt.

Bei dem Gespräch wurde klar, dass die Zusammenlegung der neun Ortschaften kommt. Allerdings haben die bisherigen Pfarreien Zugeständnisse erhalten. Vor allem Wolferstadt hatte befürchtet, bei der künftigen Aufteilung zu kurz zu kommen. Das Bistum sicherte den Gläubigen allerdings zu, dass ein Priester in der Gemeinde seinen Wohnsitz haben wird. Außerdem soll der Name der Seelsorgeeinheit im Einvernehmen mit den Betroffenen festgelegt werden.

Wo die Leitung künftig ihren Sitz hat, steht allerdings noch nicht fest. „In der Regel gibt es nur einen installierten Pfarrer, aber es besteht durchaus die Möglichekit, die Leitung zwei Pfarrern gleichberechtigt zu übergeben“, fassen die Pfarrgemeinderäte die Zusagen der Diözese zusammen.

In der neuen Pfarrei werden die bisherigen drei Priester weiterhin tätig sein. Auch die Pfarrbüros sollen wie bisher bestehen bleiben. Zudem stehe ein Pflichtwechsel von Pfarren in den nächsten Jahren sowieso nicht an, heißt es aus dem Bistum. Allerdings bewegt sich ein Geistlicher langsam auf das Rentenalter zu.

Die neue Seelsorgeeinheit soll dann im März eingerichtet werden, schätzt Pfarrgemeinderätin Monika Heckl aus Gundelsheim. Dann soll auch feststehen, welcher Pfarrer die organisatorische Leitung übernimmt.

Für Heckl ist es wichtig, dass es wie bisher mindestens einmal pro Wochenende einen Gottendienst in Gundelsheim gibt. Bislang findet die Heilige Messe in der Gundelsheimer Kirche St. Ulrich jeden Mittwochabend und abwechselnd am Samstagabend oder Sonntagmorgen statt.

Für die Gundelsheimer, deren Ort bis zur Eingemeindung 1972 nach Treuchtlingen eine eigenständige Gemeinde im ehemaligen Landkreis Donauwörth war, gab es sogar noch eine andere Möglichkeit: Ein Zusammenschluss mit der katholischen Pfarrei in Treuchtlingen. Wäre es so gekommen, hätten die anderen beiden Orte jedoch sicher ihren Pfarrer verloren. Deshalb liegen die Pläne bislang auf Eis, so Treuchtlingens Pfarrer Matthias Fischer.

