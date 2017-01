Gundelsheimer St.-Sebastians-Schützen

Gehring bleibt König – Luca Bachmeier ist Jugendkönig – Drei Preise für Leonie Roßkopf

GUNDELSHEIM - Jürgen Gehring bleibt Schützenkönig in Gundelsheim. Zusammen mit den weiteren neuen „Hoheiten“, Meistern und Pokalsiegern stand er im Mittelpunkt der diesjährigen Proklamationsfeier der St.-Sebastians-Schützen.

Die Gundelsheimer Könige, Meister und Pokalsieger 2017: Lea Vogl, Florian Vogl, Luca Bachmeier, Daniel Pfeifer und Leonie Roßkopf (vorn, von links) sowie Joshua Schmidbauer, Dominik Gehring, Elke Gehring, Jürgen Gehring, Werner Christ und Marco Heckl (hinten, von links). Foto: privat



Den Königstitel holte Jürgen Gehring heuer mit einem 61-Teiler. Zweite und „Wurstkönigin“ wurde Elke Gehring mit einem 75-Teiler, gefolgt von Werner Christ, dem sein 96-Teiler die Ehre des „Brezenkönigs“ einbrachte.

Neuer Jugendkönig ist Luca Bachmeier, der einen 271-Teiler schoss und damit Florian Vogl mit einem 285-Teiler und Daniel Pfeifer mit einem 480-Teiler auf die Plätze zwei und drei verwies. Den Titel der U 12-Schülerkönigin sicherte sich Leonie Roßkopf mit einem 332-Teiler.

Pokale gingen auch an die Vereinsmeister, bei denen jeweils 15 Schuss gewertet wurden. Marco Heckl hatte am Ende mit 142 Ringen die Nase vorn. Zweiter wurde Dominik Gehring mit 139 Ringen vor Werner Christ mit 138 Ringen. Jugendvereinsmeister darf sich Luca Bachmeier nennen, der mit 107 Ringen die ruhigste Hand hatte. Nicht ganz so treffsicher waren Joshua Schmidbauer mit 100 Ringen und Florian Vogl mit 89 Ringen.

Vereinsmeisterin bei den Schülern wurde mit 116 Ringen die bereits zur Schülerkönigin gekrönte Leonie Roßkopf, gefolgt von Elena Schmidbauer mit 112 und Alina Vogl mit 88 Ringen. Der Titel der Übungsmeisterin ging verdienterweise ebenfalls an Leonie Roßkopf, die bei 31 von 36 Übungsschießen anwesend war.

Meisterlicher Monarch

Der Vereinsmeister mit der Luftpistole ist in Gundelsheim heuer mit dem Schützenkönig identisch und heißt Jürgen Gehring. Mit 240 Ringen belegte er Rang eins vor Markus Roßkopf mit 234 und Werner Christ mit 233 Ringen. Den Kombinationspokal 2017 nahm ebenfalls Jürgen Gehring mit nach Hause. In seine Wertung flossen die Egebnisse des Königsschusses sowie der Vereinsmeisterschaften mit Luftgewehr und Luftpistole ein.

Wanderpokale gab es darüber hinaus für die Jahresmeister mit dem besten Durchschnitt aus den zehn Turnieren der vergangenen Wettkampfrunde. Bei den Herren erwies sich dabei Marco Heckl als der konstanteste Schütze. Er erzielte im Schnitt 367,3 Ringe. Unter dem Strich am zielsichersten bei den Damen war Tanja Schneid mit durchschnittlich 354,4 Ringen. Die Klaus-Beyer-Gedächtnisscheibe nahm in diesem Jahr schließlich Werner Christ entgegen, dem dafür ein 33-Teiler reichte.

