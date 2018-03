Gute Aussichten für Schambachs Schule

SCHAMBACH - Über die Zukunft der Dorfschule und des Kindergartens, neue Bauplätze, das „undichte“ Kanalnetz und Probleme mit den Mountainbikern haben die Einwohner von Schambach mit Treuchtlingens Rathauschef Werner Baum diskutiert.

Das Schambacher Dorfschulhaus ist alles andere als gut in Schuss, wird aber wegen der steigenden Geburtenzahlen dringend gebraucht und soll deshalb sukzessive saniert werden. © Patrick Shaw



Nur knapp 50 der 709 Dorfbewohner (im Vergleich zum Vorjahr unverändert) kamen zur Bürgerversammlung. Das liegt aber wohl auch daran, dass in Schambach in den vergangenen Jahren viel gebaut und behoben wurde, was die Leute in den anderen Ortsteilen noch umtreibt.

Eines dieser Vorzeigeprojekte ist das neue Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus, ein anderes der neue Kindergarten. Der sei laut Leiterin Marga Harbatschek jedoch „schon wieder zu klein“, bedauerte Bürgermeister Baum. Zum einen steige die Geburtenzahl – 122 Babys kamen vergangenes Jahr in der Altmühlstadt zur Welt, gut ein Fünftel mehr als in den Vorjahren und damit das Äquivalent einer zusätzlichen Grundschulklasse. Zum anderen seien in der Einrichtung nur fünf Mittagsbetreuungsplätze vorgesehen, die teils bereits von Kindern aus anderen Stadtteilen belegt seien.

„Wir werden aber jetzt nicht schon anbauen“, betonte Baum. Stattdessen solle in der Kernstadt demnächst eine vierte Betreuungsgruppe entstehen. Sogar eine komplett neue Tagesstätte an einem zentralen Ort sei im Gespräch. „Wir investieren heuer in Treuchtlingen und bitten dann die Eltern darum, mit ihren Kindern dorthin zu gehen“, so das Stadtoberhaupt. Gegebenenfalls müssten aber auch Dietfurter und Schambacher Familien ausweichen. Nach der Sanierung der Schambacher Grundschule gebe es dann genug Platz für eine Erweiterung der dortigen Mittagsbetreuung.

Die Grundschule selbst wird dem Rathauschef zufolge wegen der steigenden Schülerzahlen „wesentlich länger Bestand haben, als noch vor einigen Jahren gedacht“. Das einst auf dem Gelände vorgesehene Baugebiet werde „in absehbarer Zeit sicher nicht kommen“. Über das neue Investitionsprogramm „Schulinfrastruktur“ will die Stadt bis zu 70.000 Euro in den Brandschutz und die Sanierung einer feuchten Außenwand des betagten Hauses in der Herrngasse stecken (wir berichteten) – sowie eventuell eben auch in den Ausbau von Räumen für die Mittags- und Ganztagesbetreuung.

Irgendwie gemütlich, aber auch abgenutzt nicht mehr zeitgemäß: eines der Klassenzimmer in der Schambacher Dorfschule. © Patrick Shaw



"Logische Erweiterungsfläche"

Für neue Bauplätze gibt es in Schambach laut Baum noch etliche Freiflächen innerorts. „Wenn das Baugebiet im Winkel voll ist, weiß ich nicht, wo wir in der Kernstadt noch weitere Flächen herbekommen sollten“, so der Bürgermeister. Graben und Schambach seien „logische Erweiterungsflächen für den Zuzug“. Wenn sich Grundstücksbesitzer dem verschlössen, führe dies möglicherweise irgendwann zu staatlichem Druck in Form einer höheren Grundsteuer für unbebaute Flächen im Ortskern.

Der Breitbandausbau in Schambach ist unterdessen „so gut wie durch“ – auch wenn diese Feststellung Baums bei einigen Bürgern im Saal für Kopfschütteln sorgte. Spätestens bis zum Frühsommer soll das Dorf komplett mit schnellem Internet versorgt sein – lediglich für einige Höfe wie Bonhof, Papiermühle, Schlittenhart, Eich- und Siebeneichhof werde es nochmals ein eigenes Sonderprogramm geben.

Schon länger ein Problem im Dorf ist der hohe Fremdwasseranteil im Kanalnetz. Vier Fünftel des Wassers stammen laut Bauamtsmitarbeiter Dieter Jänsch nicht aus den Haushalten, sondern aus in früheren Zeiten angeschlossenen Quellen und Hochwasserkanälen sowie privaten Drainagen, die in den Hanglagen die Keller tro­cken halten. Ändern lasse sich dies nur Schritt für Schritt, denn „wenn wir alles auf einmal machen, müssten wir halb Schambach aufreißen“. Derzeit sei ein Lückenschluss von der Lettenstraße hangabwärts an der Reihe, und mehr ist nach Worten des Bürgermeis­ters „für die nächsten drei, vier Jahre im Haushalt auch nicht geplant“.

Die Biker und das liebe Wild

Verärgert äußerten sich die Schambacher Jäger über Störungen und Schäden infolge des jährlichen Enduro-Rennens. Die Mountainbiker würden das Wild aufschrecken. „Von 22 überfahrenen Rehen waren es letztes Jahr allein fünf am Tag des Rennens“, machte ein Jäger deutlich. „Unser Abschussplan liegt bei 27 Tieren, da können wir die Jagd auch bald sein lassen.“ Außerdem seien auch während des übrigen Jahrs immer mehr Biker auf den Trails unterwegs. „Die brettern in Gruppen durch den Wald, wir wollen in Schambach so etwas nicht mehr haben.“ Bürgermeister Baum räumte „Fehler im Vorfeld“ ein, betonte aber auch, dass das Rennen „ein Mag­net für die gesamte Region ist, der nicht ganz außer Acht gelassen werden kann“. Deshalb gelte es, das Mountainbike-Streckennetz „an zentralen Punkten auszubauen“, damit sich der Sportbetrieb dort konzentriere.

Zu schnell sind den Schambachern auch die Autofahrer in der Ortsdurchfahrt unterwegs, obwohl diese deshalb bereits von einer Staats- zur Kreisstraße „degradiert“ wurde. Kurzfris­tig könne die Stadt gelegentlich ihr mobiles Tempomessgerät aufstellen, schlug Baum vor. Langfristig sei auch eine künstliche Verengung denkbar.

Und was wird mit dem alten Wasserhaus, wenn Schambach wie geplant an die Fernwasserversorgung des Zweckverbands Fränkischer Wirtschaftsraum angeschlossen wird? Baubeginn für die neue Übergangstelle ist laut Stadtwerke-Mitarbeiter Mathias Ersfeld innerhalb der nächsten vier Wochen, das erste Fremdwasser fließe voraussichtlich im Herbst. Das Wasserhaus samt den Wasserrechten am alten Dorfbrunnen (der mit hohen Nitratwerten infolge der Landwirtschaft zu kämpfen hat) bleibe aber erhalten.

Verärgert zeigten sich einige Anlieger der Burggasse, weil sie deren Sanierung mitbezahlen mussten, noch bevor die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) nun gekippt wurde. Das seien teils über 1000 Euro gewesen, obwohl die Straße primär in den 1970er Jahren beim Bau der Siedlung am Knipfer „zamgefahren“ worden sei. Rathauschef Baum wies darauf hin, dass seither auch rund 1200 weitere Treuchtlinger Beiträge bezahlt hätten – er selbst eingeschlossen. Für ärgerlicher halte er es, dass diese Bürger nun nach dem Aus für die Strabs voraussichtlich in Form von Pauschalen oder einer höheren Grundsteuer erneut zur Kasse gebeten würden. Immerhin werde die Altmühlstadt aber wegen der frühen Einführung der Strabs (Ende der 1990er Jahre) nun auch unter den ersten Kommunen sein, die für ihre laufenden Straßenbauprojekte Geld aus München erhalten.

