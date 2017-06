„Halbzeit“ für den Chef im Treuchtlinger Rathaus

TREUCHTLINGEN - „In der Stadt passiert nichts“? Diese Kritik muss sich Werner Baum nicht anziehen. Denn passiert ist viel in den neun Jahren, seit der 59-jährige Sozialdemokrat auf dem Chefsessel im Treuchtlinger Rathaus sitzt, und auch in der ersten Hälfte seiner aktuellen Amtszeit. Da wären unter anderem der Verkauf des Stadtkrankenhauses, der Neubau von Seniorenheim und Senefelder-Schule, der Umzug der Firma Altmühltaler sowie die Modernisierung von Therme und Stadtmitte. Doch nicht jedem gefällt das alles. Zur „Halbzeit“ zog Baum nun eine Bilanz.

Von seinem Arbeitsplatz im Obergeschoss des Treuchtlinger Rathauses steuert Werner Baum seit neun Jahren die Verwaltung und die Geschicke der Altmühlstadt. Hier kommen auch Lob und Kritik an – zu denen er sich nun äußerte. Foto: Patrick Shaw



„Treuchtlingen ist auf dem Weg zu einer attraktiven und zukunftsfähigen Stadt“, steht groß über der von der Stadt versandten Mitteilung. Dass das der Bürgermeis­ter so sieht, ist klar – stünde er nicht hinter seiner Politik, könnte er gleich den Hut nehmen. Entsprechend sind Halbzeitbilanzen selten Anlass zur Selbstkritik. Er geht um Erfolge. Und doch gibt es da ein paar wunde Punkte, die Werner Baum im Gespräch sogar selbst thematisiert – ein Novum, das von mehr Erfahrung und einem schärferen Blick auf die eigene Arbeit zeugt, als noch vor einigen Jahren.

Die Erfolge, die Baum für sich, die Verwaltung sowie explizit für die Arbeit „des gesamten Stadtrats“ reklamiert, finden sich größtenteils in den Bereichen Bauen, Kultur und Finanzen. Dabei reichen die Baumaßnahmen von Schulsanierungen über Verkehr und Stadtentwicklung bis hin zu Tourismus und Digitalisierung.

Insgesamt zehn Millionen Euro flossen seit 2010 in die Grundschulen. Stattliche 65 Millionen Euro wird der Neubau der Senefelder-Schule kosten (davon 10,5 Millionen aus dem Stadtsäckel). Außerdem gibt es in Treuchtlingen mittlerweile zehn Tagesstätten für 436 Kinder – auch wenn letzteres noch nicht reicht und viele Bürger sich fragen, warum angesichts steigender Geburtenzahlen gleichzeitig die Dorfschule in Dietfurt geschlossen wurde.

Gut läuft die Hochschule für angewandtes Management. Deren Ansiedlung war zwar nicht zuletzt auch dem damaligen Landrat Franz Xaver Uhl geschuldet. Durch die enge Kooperation mit der Stadt sind seither aber nicht nur die Boulderhalle, der Klettersteinbruch, die Strandsportplätze sowie ab Herbst die neue Freilufthalle am Brühl hinzugekommen. Es studieren in Treuchtlingen mittlerweile auch bis zu 300 meist junge Leute, die jährlich 7000 Übernachtungen buchen und 20 feste Arbeitsplätze sichern.

Bald mehr Zugverbindungen?

Sogar der Bundesliga-Nachwuchs trainiert hier, und ab 2018 soll der Campus Teamförderungszentrum für rund 1000 Auszubildende der Deutschen Bahn werden. Dabei hatte Baum wohl als ehemaliger Bahn-Mitarbeiter die Finger im Spiel und mutmaßt, dass dies „auch dazu beitragen mag, dass künftig der ein oder andere Zug mehr in Treuchtlingen hält“. Im Fernverkehr gilt dies bereits ab Dezember mit täglich elf statt bisher neun Verbindungen.

Kräftig gebaut wird auch in der Bahnhofstraße und demnächst auf dem Wallmüllerplatz. Das „Wohnzimmer der Stadt“ attraktiver zu machen, ist seit Beginn des Stadtentwicklungsprozesses ein Hauptziel des Rathaus­chefs. Die Mittel sind jedoch knapp – gerade einmal eine halbe Million Euro aus dem eigenen Etat, zwei Millionen aus Zuschüssen. Was damit geschehen soll, stößt sowohl auf Zustimmung als auch auf Kritik aus den Reihen von Bürgern und Stadtrat. Zu viel Kleinklein ohne Masterplan sagen die einen, zu modern und unpersönlich die anderen, zu teuer die dritten.

„Ich bin mir durchaus bewusst, dass diese Investition kontrovers diskutiert wird“, räumt Baum ein „Aber die Umgestaltung wird den zu Recht geforderten zentralen Aufenthaltsplatz bringen, und eine attraktive Einkaufsstraße wird das Kaufverhalten der Bevölkerung positiv beeinflussen.“

Ambiente und Angebot sind entscheidend

Das ist auch nötig, denn „die Treuchtlinger fahren leichter nach Weißenburg und Gunzenausen, als umgekehrt“, bedauert der Bürgermeis­ter. Laut einer Studie der Regionalberatung Futour bemängeln drei Viertel der Bürger das triste Ambiente in der Stadtmitte. Das liegt nicht an Sicherheit und Sauberkeit, die überdurchschnittlich gut bewertet werden, sondern an der Optik von Plätzen und Fassaden sowie am Einkaufsangebot.

Letzteres hängt wiederum mit dem Erstarken des Internethandels und dezentraler Einkaufszentren zusammen, die zusammen knapp ein Drittel der Kaufkraft abziehen. Denn insgesamt sind die Treuchtlinger mit dem Angebot in ihrer Stadt sogar sehr zufrieden – nur eben nicht mit dem in der Stadtmitte. Für die Genehmigung des „Aldi-Zentrums“ in der Ansbacher Straße musste Baum deshalb ebenfalls viel Kritik einstecken.

Er selbst glaubt allerdings „nicht, dass sich ohne das Zentrum auch nur ein Einzelhändler mehr gehalten hätte“. Gründe für viele Leerstände seien vielmehr, dass sich das Einkaufsverhalten wandle und es schier unmöglich sei, kleinere Läden zu vermieten. Dies betreffe sogar Flächen bis zu 200 Quadratmeter wie aktuell den Edeka-Markt in der Oettinger Straße.

Ruhiger geworden ist es rund um das „Sorgenkind“ Altmühltherme. Dort läuft bis 2019 die Modernisierung samt Umbau zum Wellness-Bad. Damit verbunden ist die Hoffnung, das jährliche Defizit von über zwei Millionen Euro deutlich zu reduzieren und die Besucherzahl zu steigern. 15,5 Millionen Euro nehmen die Stadtwerke dafür in die Hand. Der Eigenanteil liegt bei zehn Millionen Euro. Über die Entscheidung, weiter auf das Bad zu setzen, sind die Bürger eher geteilter Meinung als der Stadtrat, der größtenteils Baums Credo teilt: „Für Treuchtlingen ist die Therme unverzichtbar.“

Ohne Stadtkrankenhaus zur Gesundheitsstadt

Umgekehrt ist es beim Gesundheitszentrum gekommen. Hier ist Baum spürbar stolz darauf, „den Mut gehabt zu haben, das Stadtkrankenhaus aufzulösen“. Die Gründe seien ähnlich denen beim Einzelhandel: „So kleine Häuser sind nicht mehr zeitgemäß.“ Ersetzt wird das Krankenhaus ab 2019 durch eine neue Fachklinik für Psychosomatik mit 140 Betten und dem Bezirk als Träger. Die Akut- und Reha-Geriatrie zieht nach Gunzenhausen um. Als Nachfolger für das Pflegeheim samt Gemeindeschwesternstation baut das Rote Kreuz ein neues Seniorenzentrum mit 60 stationären und 30 ambulanten Plätzen sowie 42 „Servicewohnungen“. Spatenstich ist am 11. Juli.

„Diese Veränderung ist die einzige Möglichkeit, Treuchtlingen als Gesundheitsstadt zu erhalten und weiterzuentwickeln“, so Baum. Mit der Umstrukturierung falle auch das Defizit des Gesundheitszentrums weg, sodass die Stadtkasse jährlich um knapp eine Million Euro entlastet werde.

Zufrieden ist der Rathauschef mit der Entwicklung in den Bereichen Kultur, Tourismus, Verkehr und Digitalisierung. 2016 habe die Altmühlstadt mehr als 120.000 Übernachtungen gezählt – ein Plus von fast 25 Prozent. Ein Publikumsrenner seien mittlerweile die „Kulturschmankerl“ im Forsthaus. In Sachen Verkehr tue sich etwas beim Ausbau der B 2 samt Umgehung von Dietfurt, und beim Breitbandausbau habe „die Aufholjagd begonnen“. Zum Jahresende werde fast jeder Stadt- und Ortsteilbewohner Zugang zum schnellen Internet haben. In der Stadtmitte wachse zudem das von einem Rathausmitarbeiter initiierte Freifunknetz.

Zwiespältig interpretierbarer Schuldenberg

Finanziell wirkt sich all dies freilich nur mit Verzögerung aus. Was den Haushalt 2016 und 2017 gerettet hat, sind hohe Gewerbesteuereinnahmen, Grundstücksverkäufe und Zuschüsse. Mit ihnen konnte die Stadtkämmerei die Neuverschuldung seit 2012 von geplanten 16,3 auf 7,7 Millionen Euro drücken. Bei Investitionen in Höhe von 13,5 Millionen Euro stieg der Gesamtschuldenstand damit „nur“ um 3,9 auf ebenfalls 13,5 Millionen Euro. Nicht eingerechnet sind allerdings die Verbindlichkeiten der Stadtwerke, die sich inklusive Therme auf 28,3 Millionen Euro belaufen – nochmals 3,9 Millionen mehr als noch vor drei Jahren.

Rigoros sparen will das Stadtoberhaupt trotzdem nicht. „Wir brauchen eine gewisse Haushaltsdisziplin, schaffen aber auch neue Werte, die die Stadt voranbringen“, so Baum. Dazu komme, dass ein Haushalt nur genehmigungsfähig sei, wenn die Investitionen die Kreditaufnahmen übersteigen. Die Stadt sei also regelrecht gezwungen, Geld auszugeben – einerseits um handlungsfähig zu bleiben, andererseits um an ihrer „chronischen Finanzschwäche“ etwas zu ändern. Er werde deshalb „nicht pauschal freiwillige Leistungen kürzen“. Einrichtungen wie die Bücherei oder die Musikschule werde er nicht in Frage stellen.

Punkten kann der Rathauschef mit den Gesamtinvestitionen in der Altmühlstadt. Auf rund 170 Millionen Euro summieren sich die für die nächs­ten vier bis fünf Jahre geplanten Projekte. Der Großteil sind gewerbliche Vorhaben, darunter die neue Alfmeier-Verwaltung und das Logis­tikzentrum der Firma Altmühltaler. Der 40-Millionen-Euro-Neubau an der Heusteige soll bereits Ende dieses Jahres stehen. „Wir tun alles, der Firma die Möglichkeit zu geben, auch den Gesamtbetrieb aus der Innenstadt zu verlagern“, betont Baum. „Hätte ich das bei meinem Amtsantritt gesagt, hätten mir alle den Vogel gezeigt.“

Kann die Stadt auch "zu sozial" sein?

Etwas auf die Bremse könnte die Stadt dagegen bei der Ansiedlung sozialer Einrichtungen treten. Auch hier ist in den vergangenen Jahren viel entstanden – die Altmühltal-Werkstätten der Rummelsberger Dienste, die Schädel-Hirn-Trauma-Einrichtung von Regens Wagner sowie Projekte von Arbeiterwohlfahrt und Lebenshilfe. Das sei gut so, denn „wir müssen auch Menschen mit Behinderung das Leben bei uns ermöglichen“, so der Bürgermeister. Es gelte aber zugleich, „aufzupassen, dass das Verhältnis zur Bevölkerung nicht kippt“.

Und die erwähnte Selbstkritik? Sie übt Baum vor allem im Bereich der Kommunikation. Hier sei es ihm bisweilen nicht gelungen, Opposition und Bevölkerung „mitzunehmen“. Beispiele seien die Gestaltung des Wallmüllerplatzes oder der geplante „Partnerschaftsplatz“ in der Bahnhofstraße, dessen neue Bezeichnung plötzlich ohne Beschluss so festzustehen schien. „Das war eine Baum’sche Idee“, erklärt das Stadtoberhaupt. Sie zu kommunizieren, habe er schlicht vergessen. „Dahinter steht aber keine Absicht oder Strategie, sondern es ist oft den Arbeitsprozessen geschuldet, dass so etwas untergeht.“

Um dies abzustellen, will Baum für die zweite Hälfte seiner Amtszeit eine Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit einrichten. Die bisher vor allem für die Wirtschaftsförderung zuständige Rathausmitarbeiterin Marina Stoll soll sie betreuen. Auch auf ihrer Internetseite will die Stadt den Bürgern künftig mehr erklären.

Für die kommenden drei Jahre hat sich Baum darüber hinaus zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Baugebiete voranzutreiben, ein Leerstandsmanagement aufzubauen und den Feuerwehren in Treuchtlingen und Gundelsheim ihre neuen Domizile zu ermöglichen. Ein lang ersehntes Fernziel sei überdies die Ansiedlung eines höherklassigen Hotels. „Seit neun Jahren führe ich dazu Gespräche“, blickt der Bürgermeister zurück. „Wenn uns das noch gelingen würde...“

