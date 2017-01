Hauptversammlung des TSV Gundelsheim

GUNDELSHEIM - Auf dem Programm der Jahresversammlung des TSV Gundelsheim standen neben dem Jahresrückblick und den zahlreichen Ehrungen turnusgemäß auch Neuwahlen.

Die Geehrten sowie der alte und der neue Vorstand mit dem neuen Vorsitzenden Andreas Tschunke (hinten links) und seinem Vorgänger Wolfgang Ritter (hinten, 2. von rechts). © TSV Gundelsheim



Die Geehrten sowie der alte und der neue Vorstand mit dem neuen Vorsitzenden Andreas Tschunke (hinten links) und seinem Vorgänger Wolfgang Ritter (hinten, 2. von rechts). Foto: TSV Gundelsheim



Der bisherige Vorsitzende Wolfgang Ritter begrüßte 48 Vereinsmitglieder im Sportheim des TSV. Nach der Toten­ehrung verwies er auf die über Jahre hinweg nahezu konstant bleibenden Mitgliederzahlen. Der Verein zählt aktuell mehr als 260 Mitglieder. In seinem weiteren Bericht ging Ritter auf das abgelaufene Jahr 2016 aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht ein.

Zum Abschluss seines Rückblicks bedankte sich der Vereinschef bei allen ehrenamtlichen Helfern, ohne die es nicht möglich sei, den Sportverein mit Leben zu füllen und Veranstaltungen wie etwa den Faschingsball oder den Kirchweihtanz durchzuführen.

Fußball-Spartenleiter Andreas Tschunke zog die Bilanz eines spannenden Jahres. Der TSV spielt unter Trainer Georg Urban auch 2016/17 wieder in der Kreisklasse Nord 1, nachdem er die Saison 2015/16 mit dem achten Platz abgeschlossen hat. Nach einer durchwachsenen Hinrunde steht die Mannschaft derzeit auf Tabellenplatz zwölf. Bei der Reserve sieht es besser aus: Nachdem sie in der vergangenen Saison der Titel holen konnte, steht sie auch heuer wieder zur Halbzeit auf Rang zwei mit Tuchfühlung nach oben.

Jugendleiter und JFG-Vorsitzender Manuel Eder blickte auf die sechste Saison der JFG Jura Nordschwaben mit den Vereinen FC Weilheim/Rehau, FSV Flotzheim, TSV Monheim und SV Fünfstetten zurück. Die Hinrunde der aktuellen Saison unter der JFG Jura Nordschwaben laufe sehr erfolgreich und harmonisch. Eder lobte die gute Zusammenarbeit der fünf Stammvereine. Dabei würden Werte wie Teamgeist, Fairplay, Spaß und eine gute, vereinsübergreifende Zusammenarbeit groß geschrieben. Jedoch verwies er auch dieses Jahr darauf, dass der Schwund an fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen nicht aufzuhalten sei und es immer schwieriger werde, auch in den nächsten Jahren so erfolgreich zu agieren.

In ihrem 44. Jahr als Leiterin der Abteilung Damengymnastik lobte Rita Bässler vor allem die gute Resonanz auf die angebotenen Kurse wie Pilates, Bauch-Beine-Po oder Rückenschule.

In der Abteilung Tennis verwies Thomas Schuster auf konstante Mitgliedszahlen. Er bedankte sich bei allen Helfern und Aktiven für die Unterstützung, wird sein Amt aber nicht weiter bekleiden. Da der Posten vorerst nicht neu besetzt wird, wurden die Aufgaben auf fünf Mitglieder verteilt, die sie nun gemeinsam bewältigen sollen.

Gut ausgestattet

Anschließend berichtete Kassier Manuel Eder über das finanziell erfolgreiche Jahr 2016. Die Veranstaltungen, aber auch der Spielbetrieb seien im vergangenen Jahr besonders gut gelaufen. Der Verein stehe wirtschaftlich auf gesunden Beinen. So war auch die anschließende Entlas­tung des Vorstands nur eine Formalie und fiel einstimmig aus.

Im Anschluss ehrte der scheidende Vorsitzende Wolfgang Ritter zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue. Die Vereinsnadel in Silber für 25 Jahre Zugehörigkeit erhielten Jürgen Fackler und Edgar Grube. Die Nadel in Gold für 35 Jahre gab es für Sebas­tian Herz. Für 30 Jahre Mitgliedschaft im Verband BLSV wurden Martina Bachmaier, Reinhard Bachmeier, Ute Bachmeier, Elisabeth Dollinger, Gerhard Dollinger, Martin Eisenberger, Walter Fackler, Sabine Franz und Inge Michel ausgezeichnet. Seit 40 Jahren im BLSV ist Stefan Keppeler.

Sogar ein halbes Jahrhundert gehören Johann Berger, Johann Künzel, Urban Seel und Erwin Wenninger dem BLSV an. Für 55 Jahre BLSV-Mitgliedschaft wurde Klaus Tschunke geehrt, und seit 60 Jahren ist Kurt Künzel Mitglied im Verband geführt.

Für 300 Spiele im Trikot des TSV würdigte die Versammlung Markus Schussmann und Stefan Tschunke.

Nach den Ehrungen standen die Neuwahlen auf dem Programm. Der alte Vorstand hatte sich bereits im Vorfeld intensiv damit beschäftigt. Daher gab es für alle Positionen Kandidaten. Den TSV Gundelsheim führt nun als neuer Erster Vorsitzender Andreas Tschunke, der Wolfgang Ritter nach neun Jahren ablöst. Zweiter Vorsitzender bleibt Theo Körner. Manuel Eder als Kassier und Markus Schuster als Schriftführer wurden ebenso in ihren Ämtern bestätigt.

Im neu gewählten Ausschuss sind jetzt Erika Schuster, Fabian Pfeifer, Stefan Reichardt, Markus Schussmann, Ann-Kathrin Schuster und Tobias Lehrl. Das Amt des Fußball-Abteilungsleiters übernimmt Stefan Tschunke. Josef Luderschmid rückt als zweiter Jugendbetreuer nach, und Alexander Dollinger ist nun der erste Ehrenamtsbeauftragte des Vereins – das Amt wurde neu geschaffen.

In seiner ersten Ansprache bedankte sich der neue Vorsitzende Andreas Tschunke bei den ausscheidenden Mitgliedern für ihr langjähriges Engagement. Wolfgang Ritter, Peter Rau, Thomas Schuster, Jürgen Weber und Alexander Ritter erhielten jeweils kleine Geschenkkörbe.

