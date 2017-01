Haushaltsdebatte im Treuchtlinger Stadtrat

TREUCHTLINGEN – - In der öffentlichen Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag wurde der Treuchtlinger Haushalt für das Jahr 2017 verabschiedet. Während der Sitzung prallten kontroverse Haltungen der Fraktionen aufeinander. Die CSU/TBL-Fraktion lehnte das Zahlenwerk komplett ab. Da es während der Sitzung keine Diskussion gab, sondern die Fraktionen im Wesentlichen von Manuskripten ablasen und vortrugen, werden hier ausschnittsweise die Argumente zitiert.

Komödie oder Tragödie? Diese Haushaltssitzung wird noch lange in Erinnerung bleiben.



Bürgermeister Werner Baum.



Bürgermeister Werner Baum:

- Ich hätte gerne einen finanzstärkeren Haushalt vorgelegt.

- Mit den vielen nicht aufschiebbaren Investitionen ... wird es in den nächs­ten Jahren unumgänglich sein, die Schulden der Stadt zu erhöhen.

-Es ist mir dennoch ein wichtiges Anliegen, die Investitionen mit möglichst viel Eigenmitteln und wenig Schuldenaufnahmen zu finanzieren.

- Auch dieses Jahr wird mein politisches Handeln geprägt sein: Was bringt es den Bürgern in unserer Stadt, in unserer Gesamtgemeinde.

- Es gilt vor allem, die Einnahmeseite weiter zu verbessern.

- Pauschale Kritik nur der Kritik willen ohne Alternativen kann nicht Sinn und Zweck der Haushaltsverabschiedung sein. Es geht hier nicht um ideologische Positionen, sondern um Menschen.

- Wir haben herausfordernde Aufgaben. Deshalb muss es unser Auftrag sein, gute Lösungen für eine moderne und attraktive Stadt zu erarbeiten.

- In den letzten fünf Jahren waren nach den Haushaltsplänen 16,2 Millionen Euro Kredite veranschlagt. Wir haben aber nur 6,9 Millionen aufgenommen. Wir müssen über echte Ergebnisse reden.

- Man kann viel schlecht reden. Wir sind aber ein bisschen stolz darauf, dass es gelungen ist, von den 2016 geplanten 5,3 Millionen Euro Krediten nur 2,8 Millionen aufzunehmen. Abzüglich der Tilgungen waren es nur 2,19 Millionen.

- (Vor der Abstimmung:) In der Mittelfristplanung werden die Feuerwehrhäuser um ein Jahr geschoben. Die Planungskosten bleiben im Haushalt. Es fällt mir schwer, aber es ist ein Zeichen, dass es drin bleibt.

Uwe Linss (CSU-Fraktion):



Uwe Linss (CSU-Fraktion):

Unser Kapitaldienst verdoppelt sich in den nächsten Jahren auf einen Wert, den wir zuzüglich der hohen Betriebskostenzuschüsse nicht mehr leisten können.

- Wir müssen weitere Kredite zur Deckung der Kapitaldienste und Betriebsdefizite aufnehmen. Dies ist nicht zulässig.

- In den nächsten Jahren ist laut Finanzplan kein genehmigungsfähiger Haushalt zu erzielen.

- Wie lange wollen wir noch die Rangliste der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung in Bayern anführen?

- Dass die schwäbische Hausfrau so naiv ist, dass sie ihren Kindern einen Kapitaldienst vermacht, der keinem mehr etwas Geld für Urlaubs- und Wohlstand-Wünsche lässt, können wir uns nicht vorstellen.

- Wie sollen wir weiterhin die städtischen Immobilien und maroden Straßenzüge unterhalten?

- Der Verschuldungsgrad wird seit Jahren vom Kämmerer aufgezeigt, aber wer bietet Einhalt? Wann ist die Spitze des Schuldenberges erreicht? Wer soll und kann das jemals zurückzahlen?

- Wir müssen in den nächsten Jahren Geld aufnehmen, um unsere Kredite zu finanzieren.

- Wir fordern, zur Entlastung des Haushaltes 2017 die Investitionen auf die dringend notwendigen und unabweisbaren Maßnahmen zu beschränken und im Verwaltungshaushalt weiter zu sparen und insbesondere bei den freiwilligen Leistungen eine Einsparung von 30 Prozent zu erzielen.

- Wenn die Innenstadtsanierung geschoben würde, wären wir auch bereit, die Feuerwehrhäuser zu schieben (und dann dem Haushalt zuzustimmen, Anm. der. Red.).

Susanna Hartl (SPD-Fraktion):



Susanna Hartl (SPD-Fraktion):

- Die eigentlichen Sparmaßnahmen um jeden Euro finden im Vorfeld in der Kämmerei und in den Fachbereichen statt.

- Die Finanzplanung ist geregelt und sie ist jährlich anzupassen. Wir müssen nicht immer wieder ein Horror­szenario ... aufbauen.

- Über alles muss nochmals gesondert abgestimmt werden. Sollte sich die finanzielle Situation ändern, kann nachjustiert werden.

- Mit jedem neuen Haushaltsjahr wird alles neu bewertet und angepasst. Die Jahre 2015/16 wurden erheblich besser abgeschlossen, obwohl zusätzliche Mittel für den Straßenunterhalt benötigt wurden. Grundstücksverkäufe konnten die Lage entlasten.

- Wir sind guter Hoffnung, dass wir bei der Therme mit der Finanzplanung zurechtkommen.

- Die Innenstadtgestaltung bietet die Chance, wichtige Infrastruktur zu schaffen und das Zentrum aufzuwerten.

- Wir stehen zur Investition in die Feuerwehrhäuser in Treuchtlingen und Gundelsheim.

- Wir erwarten eine Verbesserung der finanziellen Lage, bzw. dass die schlechten Prognosen so nicht eintreten.

- Ich fühle mich hier und heute erpresst von CSU und TBL, die im Vorfeld bei der Fraktionsvorsitzenden-Besprechung wenig bis nichts dazu beigetragen haben, konkrete Maßnahmen zu benennen.

- Der Kämmerer hatte gebeten, dass sich die Fraktionen Gedanken (zu Sparmaßnahmen, Anm. d. Red.) machen sollen. Von SPD-Seite kam wenig, von Seiten der CSU gar nichts. Wenn so Vorberatungen laufen, kann man nicht zur Einigung kommen.

Klaus Fackler (FW-Fraktion):



Klaus Fackler (FW-Fraktion):

- Die Haushaltsberatungen sind sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig.

- Die Nettokreditaufnahme ist Schwindel erregend. Runtergebrochen hat derzeit jeder Treuchtlinger 680 Euro Schulden. In der Mittelfristplanung steigt das auf bedenkliche 1600 Euro pro Kopf. Da würde es schon schwierig für meine Familie. Das geht so nicht weiter.

- Solch ein Haushalt kann nur mit einer sehr breiten Mehrheit verabschiedet werden. Das geht nicht mit knapper Mehrheit. Vorgespräche zeigten leider, dass diese Mehrheit nicht in Sicht ist.

- Wir stehen alle hinter dem Badprojekt, wir sind uns alle bei den Schulen einig, und auch am (Verkauf des) Gesundheitszentrum(s) ist nicht zu rütteln. Das ist ein guter Weg, wenn auch nicht zum Nulltarif. Aber es gibt noch finanzielle Risiken.

- Trotz sprudelnder Einnahmen gehen wir erheblich in die Neuverschudung. Das ist aber nichts Neues. Zu Döblers Zeiten war Treuchtlingen auch schon wegen seiner Verschuldung im Fernsehen.

- Von der SPD haben wir nicht erwartet, dass sie spart. Das ist die Linie der SPD: Die Bank hat‘s ja.

- Von der CSU sind wir über den pauschalen Sparvorschlag enttäuscht. Die sollen doch Ross und Reiter nennen.

- Bei den Feuerwehrhäusern muss die Stadt 3,5 Millionen Euro Eigenmittel aufbringen. Das sind 300 Euro pro Bürger. Bei der Innenstadtgestaltung geht es nur um 30 Euro pro Kopf. Deshalb sollten wir die Innenstadtgestaltung voranbringen.

- Die Feuerwehrhäuser sind notwendig, können aber noch geschoben werden, bis die Unwägbarkeiten überschaubar sind.

Altbürgermeister Wolfgang Herrmann:



Altbürgermeister Wolfgang Herrmann:

- Wir können und dürfen unseren Kindern und Enkeln keinen Schuldenberg hinterlassen, weil wir heute noch nicht wissen, welche Probleme sie in Zukunft zu lösen haben.

- Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen Zuführung zum Vermögenshaushalt und den Mehreinnahmen.

- Ich habe 2008 6,5 Millionen Euro Schulden übergeben, aber auch 5,2 Millionen Rücklagen. Zuzüglich Sonderrücklagen und Kapitaleinlage in das Kommunalunternehmen waren das sogar 9,45 Millionen Euro.

- Ich habe seinerzeit viele Grundstücke der Stadt gesichert, z.B. das Industriegebiet an der Heusteige, das Stöckermann-Grundstück und Pokorny sowie die Flächen am Kreisel. Baum hatte dadurch große Vorteile. Er war vom Glück hart getroffen.

- Der Bayerische Städtetag setzt ab 2018 auf neue Hürden für Kommunalkredite nach den Basel-III-Vorgaben. Ich bin gespannt.

Der Kommentar: Komödie oder Tragödie?

Diese Haushaltssitzung wird noch lange in Erinnerung bleiben. Am Ende bleibt der Bürger aber doch ratlos zurück angesichts dieses Stü­ckes aus dem Stadtratstheater. Theater? Ja, anders kann man diese Sitzung nicht beschreiben. Ob es eine Komödie oder Tragödie war, mag jeder selbst werten.

Man erfuhr, dass sich der Stadtrat in vielen Sitzungen hinter verschlossenen Türen vorberaten hatte. Das gipfelte dann zunächst darin, dass die Wirtschaftspläne von Stadtwerken und Gesundheitszentrum mit einem einfachen Armheben einstimmig durchgewunken wurden. Diskussionen und Erklärungen in diesem Fall Fehlanzeige.

Der Tagesordnungspunkt zum Haushalt selbst war dagegen eine Art politischer Schwank. Sympathieträger in diesem Punkt: Stadtkämmerer Dominik Wenzel, der tapfer seine Zahlen verteidigte, sachlich vortrug und mahnte.

Über den Rest sollte man eigentlich den Mantel des Schweigens hüllen. Der Auszug von CSU-Stadtrat Karl Heckl, weil er wohl nicht gegen die Innenstadtsanierung stimmen wollte; dann der demonstrative Auszug des Bürgermeisters, als sein Amtsvorgänger eine Generalabrechnung vortrug; die Verweigerungshaltung der CSU; die Sitzungspause auf Antrag der SPD, um sich im Nebenzimmer zu beraten... Wie vernünftig und zielgerichtet ist das alles, wenn man doch nur eines im Auge haben sollte, nämlich die Zukunft der Stadt? Dabei muss man gar nicht werten, wer wann wo und wie Fehler macht, sich verweigert oder das „trotzige Kind“ spielt.

Im Kurzabriss ging die Handlung des Stückes so: Die CSU wollte ein Zeichen setzen und eine Art Notbremse ziehen, um die galoppierende Verschuldung der Stadt zu bremsen. Die Forderung dazu war eine Kürzung der „freiwilligen Leistungen“ der Stadt um pauschal 30 Prozent. Sonst würde man dem Haushalt nicht zustimmen.

Dieses Ansinnen war ganz offenbar ein gefundenes Fressen für die Freien Wähler, die durchaus Sympathie fürs Sparen bekundeten – aber eigentlich nur bekundeten. Dabei hatten sie die geplanten Feuerwehrhäuser im Auge. Sie setzten der SPD/JGB-Fraktion die Pistole auf die Brust, dass sie ebenfalls den Haushalt ablehnen würden, sollte deren Bau nicht verschoben werden.

Die Stadtratskollegen von CSU/TBL wollten die Feuerwehrhäuser hingegen unbedingt gebaut wissen, da sie diese als „Pflichtaufgabe“ betrachten. Da ihnen aber der Rest des Stadtrats weder in Sachen Verwaltungshaushalt noch Innenstadtsanierung (zu der ein paar Minuten vorher gegen die CSU-Stimmen die Aufträge vergeben worden waren) entgegenkam, lehnten sie den Haushalt also komplett ab.

Die SPD musste nun, um den Haushalt durchzubringen, mit dem Vorschlag der FW mitziehen. Somit läge nun der Schwarze Peter, dass die Feuerwehrhäuser nicht oder später gebaut werden, irgendwie bei der CSU, da diese sich dem vorgelegten Haushalt komplett verweigert hat. Das ist aber wohlgemerkt nur eine Möglichkeit der Interpretation.

Es könnte aber auch sein, dass die vermeintliche Daumenschraube der CSU/TBL-Fraktion für FW und SPD/JGB eine willkommene Steilvorlage abgab, um die Kollegen von der anderen Seite ob ihrer Verweigerungshaltung auf diese Weise prächtig vorzuführen. Denn momentan ist die Abstimmungslage die, dass die CSU den Haushalt samt Feuerwehrhäusern abgelehnt hat, wogegen SPD und FW den Bau nur formal verschoben haben.

Zur Erklärung: Im Jahr 2017 sollten die Feuerwehrhäuser in Gundelsheim und Treuchtlingen eh noch nicht gebaut werden. Das Ganze ist also erst mal folgenlos. Das sieht ein bisschen nach „Symbolpolitik“ aus. Irgendwer hat den Schwarzen „Feuerwehr-Peter“ jetzt. Man weiß nur nicht, wer.

Die aktuelle Problematik in der Treuchtlinger Stadtpolitik: Man weiß nicht, ob die Fraktionen überhaupt miteinander diskutieren. Wenn man die drei „Blöcke“ charakterisieren müsste, dann vielleicht nach folgenden Formeln: SPD/JGB schöpfen aus dem Vollen, Freie Wähler geben sich wortreich aber folgenlos, CSU/TBL sind im Blockademodus. Kompromissfähigkeit ist offenkundig Fehlanzeige. Zumindest macht das den Eindruck.

Vorstellung beendet, Vorhang zu und bitte keine Zugabe.

Hubert Stanka