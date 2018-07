Treuchtlingen hat ein neues Volksfest-Madl: Nikola Neumann beantwortete elf der 13 Fragen richtig, die die Jury um Moderator Karl Heckl, Bürgermeister Werner Baum, Gewerbevereins-Chefin Tina Kühleis, Volksfest-Organisatorin Anita Enser und Festzug-Maler Eduard Raab den drei Kandidatinnen über die Altmühlstadt stellte. "Welcher Treuchtlinger Ortsteil ist der größte?" (Wettelsheim), "Was gibt es seit kurzem vor dem Thermalbad?" (einen Currywurst-Stand), "Welches Tier ist auf dem Stadtwappen zu sehen?" (ein Fuchs), "Wo findet das Bayern-3-Dorffest statt?" (auf dem Flugplatz in Bubenheim) oder "Wie heißt der Treuchtlinger Festwirt?" (Roland Rachinger), galt es da beispielsweise zu wissen. Die 18-jährige Nikola, zu deren Wahl die Partyband "The Mercuries" das Bierzelt mit einer tollen Show samt humorvoll gedoubelten "Überraschungsgästen" wie Helene Fischer oder Abba rockte, ist nach Alma Lewald das zweite Volksfest-Madl und soll die Stadt nun während der Festwoche würdig vertreten. © Patrick Shaw