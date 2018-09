Heusteigenfest: Neugierige Blicke ins Hochregallager

TREUCHTLINGEN - Das Heusteigenfest hat am Wochenende tausende Interessierte in das gleichnamige Gewerbegebiet im Süden Treuchtlingens gelockt. Der Besuchermagnet schlechthin war das neue Hochregallager der Firma Altmühltaler.

Das neue Hochregallager der Firma Altmühltaler war beim Heusteigenfest ziemlich gut besucht. © Benjamin Huck



Plötzlich setzt sich der Roboter in Bewegung, ein leises Surren ist zu hören, in sekundenschnelle gelangt die mit Getränken beladene Palette vom Boden auf fast 40 Meter Höhe. Begeistert bleiben die Besucher beim Rundgang durch das Altmühltaler-Lager stehen und schauen sich in dem fast vollständig automatisierten Betrieb um. Bis zu 50.400 Paletten finden in dem Gebäude an der Heusteige Platz, die in der Innenstadt produzierten Getränke kommen nun Stück für Stück in das Gebäude, so Altmühltaler-Geschäftsführer Günter Kutschera.

Beim Wareneingang werden die Paletten geprüft und gelangen dann über Rollen und diverse Greifroboter an den richtigen Platz. Benötigt ein Kunde eine Lieferung, holt der Roboter die gewünschte Menge aus dem Regal und verteilt sie an eine der zwölf Ausgabestellen. Momentan arbeiten erst zehn Personen pro Schicht bei einem Zwei-Schicht-Betrieb an der Heusteige. Künftig sollen es bis zu 150 sein, doch zunächst wird das bisherige Lager am Neufriedenheim geleert.

Doch auch die alteingesessenen Unternehmen präsentierten sich und ihre Dienstleistung, bei der Forstbetriebsgemeinschaft Franken-Süd war sogar noch eine Baustellenbesichtigung möglich. Denn die Interessensgemeinschaft von rund 2800 privaten Waldbesitzer lässt gerade auf einer der letzten freien Flächen eine neue Geschäftsstelle errichten. Das Besondere daran: Mehrere Schreiner und Zimmerer aus der Gegend arbeiten zusammen und verwenden für einen Großteil des Baus Holz aus der Region.

Neben den Betriebsbesichtigungen gab es im Festzelt am Freitag- und Samstagabend auch Livemusik von zwei Partybands. Organisator Uwe Linss war mit dem Besucherandrang sehr zufrieden. Sein Unternehmen war vor 25 Jahren auch eines der ersten, die sich an der Heusteige angesiedelt haben – heute sind es insgesamt acht.

Das Gewerbegebiet misst 167.000 Quadratmeter, momentan sind nur noch 12.500 Quadratmeter zwischen Krauss-Maffei und Schuh Herrmann frei. „Doch für das Grundstück gibt es schon zwei feste Anfragen“, so Bürgermeister Werner Baum. Der Wirtschaft geht es hier also blendend, doch ein Problem bedrückt alle Unternehmenschefs an der Heusteige: Es fehlen die Fachkräfte, um die vielen Kundenaufträge auch erledigen zu können.

