Einen gesunden Start in den Tag gab es im Treuchtlinger Volkskundemuseum für rund 200 hungrige Besucher. Zum sechsten Mal hatte das Naturpark-Informationszentrum zum "Frühstücksbrunch" eingeladen.

Unzweifelhafter Höhepunkt des diesjährigen Dorffestes in Möhren war die Wassergaudi mit dem 2. Stand-Up-Paddling am Möhrenbach am vergangenen Sonntagnachmittag. Ein paar hundert Zuschauer und nicht weniger als 50 Teilnehmer stellten sich dem Gaudi-Wettbewerb, bei dem es galt, auf den wackligen Brettern zwischen zwei über den Bach gespannten Glocken um die Wette zu fahren. Für die meisten war der größte Kampf nicht der mit dem Gegner oder mit der Zeit, sondern mit dem Gleichgewicht und dem Wasser des Möhrenbaches. Dieser hatte nämlich entgegen den genannten 23 Grad nur 13 Grad Wassertemperatur – und das ist ganz schön zapfig, wie viele erfahren mussten.