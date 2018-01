Dass die Altmühl in und rund um Treuchtlingen über die Ufer tritt, ist nichts Neues. Vor allem früher, als der Fluss noch begradigt und in ein enges, künstliches Bett gepresst war, stieg das Wasser bei Schneeschmelze und Dauerregen manchmal bis weit in die Hauptstraße. Und auch aus den Bächen oder vom Patrich drohte bisweilen nasses Ungemach. Das zeigen einige unserer Archivaufnahmen aus den 1930er bis 2010er Jahren eindrucksvoll - hier vermutlich aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. © TK-Archiv