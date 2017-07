Hoher Schaden in Möhren

MÖHREN - In Möhren gab es beim Zusammenstoß zweier Lkw am Freitagmittag sehr hohen Sachschaden.

Symbolbild Foto: Pixabay



Ein 41-Jähriger aus dem Raum Gunzenhausen fuhr mit einem Tankfahrzeug in die Engstelle in der Dorfmitte ein. Gleichzeitig kam ein 25-jähriger Treuchtlinger mit einem Hebebühnen-Spezialfahrzeug entgegen. Laut Polizeibericht kam Letzter bei regennasser Fahrbahn wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Rutschen und prallte gegen das Tankfahrzeug. An der Hebebühne entstand Totalschaden in Höhe von 90.000 Euro. Außerdem klagte der 25-jährige Fahrer über Schmerzen im Halswirbelbereich. Am Tankfahrzeug beläuft sich der Sachschaden auf etwa 12.000 Euro.

Betrunken gefahren

TREUCHTLINGEN – Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei am vergangenen Freitagabend stellten die Beamten bei einem 63-jährigen Autofahrer aus dem Raum Heidenheim deutlichen Alkoholgeruch fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt. Das alles – so der Bericht der Polizei – hätte sich der Fahrer sparen können, da seine fahrtüchtige Gattin auf dem Beifahrersitz saß.

Überholt und geflohen

SCHAMBACH – Weil er trotz Verbots im Baustellenbereich auf der B2 bei Schambach überholte, wird gegen einen 22-jährigen aus Bobingen ermittelt. Durch sein riskantes Manöver kam es im Gegenverkehr nämlich zu einem Verkehrsunfall. Der erste entgegenkommende Fahrzeugführer konnte noch nach rechts auf die gesperrte Fahrspur ausweichen. Das zweite Fahrzeug musste aber fast bis zum Stillstand abbremsen, wodurch der Fahrer des dritten Autos auf dieses auffuhr. Durch den Auffahrunfall wurden drei Personen verletzt, der Schaden liegt bei etwa 6000 Euro. Den Überholer interessierte das alles nicht. Er setzte seine Fahrt ungerührt fort. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Kennzeichen des Verursachers notiert und der Polizei übermittelt. Dem jungen Verkehrsrowdy droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Auto demoliert

TREUCHTLINGEN – Am Freitagabend, zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr, wurde durch Unbekannte ein in der Bergstraße geparktes Auto beschädigt. Der oder die Täter schlugen auf die Windschutzscheibe ein, so dass ein langer Riss entstand und brachen den Heckscheibenwischer ab. Die Treuchtlinger Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09142/9644-0.

Raser unterwegs

TREUCHTLINGEN – Am Freitag­nachmittag führte die Treuchtlinger Polizei auf der Bundesstraße 2 bei Langenaltheim Tempomessungen durch. Innerhalb von 40 Minuten gingen den Beamten dabei sechs Raser ins Netz. Spitzenreiter war ein Mann aus Nordschwaben, der satte 181 km/h auf dem Tacho hatte. Neben einem saftigen Bußgeld drohen dem 42-Jährigen nun drei Monate Fahrverbot.

Rollerfahrer stürzte

TREUCHTLINGEN – Ein Rollerfahrer stürzte am Samstag, als eine 24-jährige Autofahrerin aus Monheim von der Luitpoldstraße in die Oettinger Straße einfahren wollte. Der Rollerfahrer bremste so stark, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zum Zusammenstoß kam es aber nicht. Schaden am Roller: 1000 Euro.

