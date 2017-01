IGM in Treuchtlingen stellt neues Jahresprogramm vor

Hilfestellungen zu einem gesünderen, erfüllteren Leben - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Mit einem neuen Jahresprogramm startet das „Individuelle Gesundheitsmanagement“ (IGM) der Stadt ins neue Jahr. Viele haben davon schon gehört, doch kaum einer weiß, was es bedeutet und was es Wertvolles für „jedermann“ zu bieten hat.

IGM zeichnet jedem einen Weg zu mehr Lebensqualität und Lebenszufriedenheit auf. © pixabay



IGM zeichnet jedem einen Weg zu mehr Lebensqualität und Lebenszufriedenheit auf. Foto: pixabay



Sinnbildlich übersetzt bedeutet IGM, seinen persönlichen Weg zu einem gesünderen und sinnvolleren Lebensstil zu finden. Aber was ist ein sinnvoller Lebensstil? Viele Krankheiten, seelische Spannungen sowie körperliche Verspannungen werden durch eigene, oft nicht beachtete körperliche und emotionale Signale ausgelöst. Diese werden oft gar nicht bemerkt oder sogar „gekonnt“ ignoriert und unterdrückt.

Christiane Fuhrmann, Gesundheitscoach- und Lebensstiltrainierin des IGM-Projektes vergleicht dieses Kuriosum folgendermaßen: „Heutzutage ist fast jeder auf sein Auto angewiesen. In dem Moment, in dem der Wagen komische Geräusche von sich gibt oder Warnsignale in der Armatur aufleuchten, steuert man so schnell wie möglich eine Werkstatt an. Man weiß ja, dass das Auto einen größeren Schaden durch eine Weiterfahrt erleiden oder gar kaputt gehen könnte. Das würde teuer, und das will keiner. Unser Körper ist unser Fahrzeug. Doch hier ignorieren wir das Gefühl von Unwohlsein, Übergewicht und Stimmungsschwankungen. Wir kleben beim Aufleuchten von diesen Warnsignalen emotional gesehen einfach ein Pflaster drauf, damit wir das Blinken und Warnen nicht sehen.“

In den Kursen von IGM werden die Zusammenhänge vom Umgang mit sich selber und den daraus entstandenen „Schäden“ klarer. Es gibt für jeden Menschen seine eigene Möglichkeit, eine Selbstregulation zu erlernen. Hier erfährt und erlebt z.B. der Übergewichtige, dass möglicherweise sein Schlafverhalten das Übergewicht mit ausgelöst haben kann, oder der gestresste Mitmensch, dass sein Nahrungsverhalten den Andrenalinausstoß noch mehr vergrößert.

Mit Hilfe eines wissenschaftlich erarbeiteten Computerprogrammes und einer eventuellen ärztlichen Zusatzanalyse kann jeder Teilnehmer seine Risiko- und Schutzfaktoren erkennen und gemeinsam mit dem IGM-Team seinen Weg zum Aus- und Aufbau des Selbstschutzes finden.

Jeder Kurs, ob zu Arthrose, Osteoporose, Übergewicht oder auch „Stress“ beinhaltet die Vermittlung des Grundwissens. So z.B. auch, wie eine Schmerzlinderung durch die richtige Nahrung erreicht werden kann oder auch, welche entspannenden Alltagsdinge es gibt, die eine Gewichtsreduktion unterstützen. Mit viel Lachen, Bewegung und gemeinsamem Lernen und Austauschen kann jeder seinen sinnvolleren Lebensstil erkennen, verstehen und leicht umsetzen. Das ist IGM in Kurzerläuterung.

Die Stadt Treuchtlingen als Gesundheitsstadt hat durch IGM ein Alleinstellungsmerkmal in Mittelfranken. Es gibt in Bayern nur wenige Kurorte, die die Kriterien erfüllen. Treuchtlingen ist hierbei der einzige Ort ohne „Bad“-Titel. Das erfolgreiche Programm arbeitet mit der Uni-Klink München rechts der Isar (KoKoNaT), dem Treuchtlinger Bade- und Kneipparzt Dr. med. Peter Löw sowie der Altmühltherme und Altmühlvital zusammen.

Zum Thema:

Das IGM-Programm der Stadt Treuchtlingen beinhaltet verschiedene Angebote. Zum einen gibt es im Forum Lebensstil regelmäßig Vorträge zu Themen aus dem Bereich Gesundheit und Prävention. Diese finden in der Regel am Treuchtlinger Campus statt und sind kostenlos.

Darüber hinaus gibt es abgestufte Pakete. Mit einem „Gesundheitsinvest“ werden z.B. die individuellen Lebensstilrisiken und Schutzfaktoren abgeklopft. Beim „Gesundheitstag“ geht es darüber hinaus um Anleitungen und auch einen Thermenbesuch. Ein 20-Stunden-Gesundheitsinvest“ ist die nächste Stufe, die weitere Unterstützung bietet. „Gesundheitscoaching“ ist ein Drei-Tages-Angebot in Theorie und Praxis sowie mit ärztlicher Beratung. Mit dem „Lebensstilprogramm 90“ geht es in 90 Tagen zu einem gesünderen Lebensstil. Hier ist eine ärztliche Begleitung und Gesundheitscoaching eingeschlossen. Das „Lebensstilprogramm 365“ ist gewissermaßen das „volle Programm“, das sich über ein ganzes Jahr erstreckt und neben allen vorgenannten Programmpunkten ein Jahr lang auch die Themen Ernährung, Bewegung und Stress mit einbindet.

Neben den Programmen kann man Einzeltests durchführen (lassen), so z.B. das persönliche Stressrisiko erforschen, das Risiko an Alters-Diabetes zu erkranken oder Fett-, Wasser- und Muskelanteile im Körper bestimmen lassen.

Alle Angebote gibt es im IGM-Prophylaxecenter am Campus in der Hahnenkammstraße, Tel. 09142/2046656. Alle Infos gibt es auch im Internet unter www.igm.treuchtlingen.de.

Christiane Fuhrmann / Hubert Stanka