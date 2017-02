Im Alter fit am Computer

Bürgerhaus Treuchtlingen: Senioren-Kursreihe ab Mitte März - vor 39 Minuten

TREUCHTLINGEN - Wie bediene ich als Senior sicher Computer und Smartphone? Ein Kurs der Projektgruppe Bürgerhaus im Treuchtlinger Kulturzentrum Forsthaus gibt ab Mitte März Antwort auf diese Frage.

An modernen Geräten können die Teilnehmer im Forsthaus den richtigen und sicheren Umgang mit dem PC lernen. Foto: Symbolfoto: Porsch



Die beiden Seniorenberater Thomas Latteier und Jürgen Porsch zeigen den Teilnehmern dabei aus erster Hand den Umgang mit der Technik. Grundlagen wie die Bedienung der Maus, Tastaturkürzel oder die Handhabung von Windows-Fenstern werden ebenso vermittelt wie Einstellungen der Sys­temsteuerung, Aktualisierungen und die Speicherung von Dateien.

Das Internet, Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo und die Abwehr von Gefahren beim Surfen sind ebenfalls Themen des Kurses. Im Herbst ist geplant, die Reihe weiterzuführen und den Senioren die vielen Möglichkeiten der digitalen Welt zu vermitteln – etwa Soziale Netzwerke oder Internettelefonie.

Alle Kurse sind kostenlos, Spenden werden aber gern angenommen. Das Unterrichtsmaterial in Form von aktuell ausgestatteten Windows-Notebooks stellt die Projektgruppe den Teilnehmern zur Verfügung. Die Kurse finden immer dienstags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr statt. Die aktuelle Reihe richtet sich an Anfänger oder leicht fortgeschrittene Senioren über 60 Jahre. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Am Dienstag, 14. März, um 14 Uhr gibt es zunächst eine Eröffnungsveranstaltung, in der die Lernziele vorgestellt werden. In den vergangenen Jahren waren die Kurse relativ schnell ausgebucht, deshalb empfehlen die Veranstalter, sich bald unter Telefon 09142/202992 anzumelden.

