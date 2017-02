In der Stadthalle Treuchtlingen „steppt der Bär“

Achtung: Heute sind die Weiber losgelassen! - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am heutigen Donnerstag, 23. Februar, haben in Treuchtlingen die „Weiber“ das Sagen. Nicht nur tagsüber im Rathaus und in vielen Geschäften geht es bunt zu. Am Abend heizt Stefan Peters dem Partyvolk in der Stadthalle ein.

Die Treuchtlinger Stadthalle wird heute zur Achterbahn. © Archiv



Zusammen mit Wirt Ioannis Avgoustis hat der Entertainer ein wildes Programm aus Tanzmusik, Shows und Gaudi-Einlagen zusammengestellt – Überraschungen nicht ausgeschlossen. Los geht es um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr).

Hubert Stanka