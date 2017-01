In Treuchtlingen vom Traumaopfer zum Therapeuten

TREUCHTLINGEN - Ein Arzt, Wissenschaftler oder Therapeut ist ein Experte auf seinem Gebiet? Nicht wirklich, meint Manfred Rehm – zumindest nicht bei den Opfern eines Schädel-Hirn-Traumas (SHT).

Was im Kopf eines Traumaopfers vorgeht, versteht nur ein Traumaopfer. Daniel Steinhübl (rechts) musste diese Erfahrung machen und hilft nun anderen Betroffenen. Sebastian Simmel (links) erreicht er über ein Rollenspiel. Foto: Peter Esser/Caritasverband Eichstätt



Die wahren Experten sind für den Leiter der Treuchtlinger SHT-Wohn- und Förderstätte die Betroffenen selbst. Nur können die meist nicht viel über ihre Erfahrungen berichten. Zu schwer sind ihre Beeinträchtigungen. Dr. Daniel Steinhübl ist da ein seltener Glücksfall. Der 44-jährige Nürnberger ist nicht nur Traumaopfer, sondern seit Kurzem auch freiberuflicher Therapeut in der Treuchtlinger Einrichtung von Regens Wagner. Vor einigen Jahren hat er sogar ein Buch über „Mein zweites Leben“ geschrieben.

Die Folgen seines schweren, unverschuldeten Verkehrsunfalls vor 13 Jahren merkt man Daniel Steinhübl kaum noch an. Seine Augen stehen etwas unterschiedlich und sein Gang ist ein bisschen schleppend – „Peanuts“ gemessen an seiner Krankheitsgeschichte. Mehrere Wochen lang lag er damals im Koma, musste hinterher „absolut bei Null anfangen“. Es folgten endlose Reha-Maßnahmen, viel persönliche Energie und schließlich ein Job in einer Behindertenwerkstatt.

Dabei wäre es wohl auch geblieben – wie für viele andere SHT-Opfer, die keinen Weg mehr zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden. Doch Daniel Steinhübl wollte sich selbst „beweisen, dass ich noch etwas kann und etwas wert bin“. So gelang es dem promovierten Soziologen mit viel Durchhaltewillen, als Gaststudent erneut an der Uni aufgenommen zu werden, wo man ihm sogar bestätigte, dass er das Zeug zum (erneuten) Abschluss habe. Allein die körperliche Verfassung spielte nicht mit.

Stattdessen machte sich Steinhübl nur wenige Jahre nach seinem Unfall als „Gesundheitscoach“ selbstständig. Doch die bezahlten Aufträge blieben aus. Wirklich Beachtung fand er mit seiner außergewöhnlichen Geschichte erst bei einem Vortrag vor Führungskräften von Regens Wagner in Dillingen. In der Wohn- und Förderstätte in Treuchtlingen erhielt er die Chance, auf geringfügiger Basis vier Stunden pro Wochen als freiberuflicher Therapeut mitzuarbeiten.

„Früher hätte ich mir nie vorstellen können, mit so schwer behinderten Menschen zu arbeiten“, blickt der 44-Jährige heute zurück. Doch könne er sich noch an die eigene Zeit in der Reha erinnern: „Die war zugepflastert mit Therapien. Ich hatte keine Lust mehr und wollte nur noch vergessen.“ Deshalb sei er froh, es bei den Bewohnern und Besuchern der Treuchtlinger Einrichtung nun besser machen zu können. „Das sind Leute, die sich wie Kinder freuen, wenn ich mit ihnen rede“, erklärt er. „Ich bin echt froh, dass ich hier gelandet bin.“

Wichtig ist Daniel Steinhübl zu verdeutlichen, „dass jedes SHT ein Einzelfall ist“. Deshalb spricht er die Betroffenen in der Förderstätte einfach erst einmal an und sondiert, ob es eine gemeinsame Basis gibt. „Dann spüre ich oft, dass da ein Geist ist, mit dem ich zusammen sein möchte.“

Rollenspiel als Gedächtnistraining

Mit dem 30-jährigen Sebastian Simmel, der in der Wohnstätte lebt, hat Steinhübl zum Beispiel eine Verbindung über das Fantasy-Rollenspiel „Das schwarze Auge“ aufbauen können. Beide kannten und mochten das Spiel von früher. Nun spielen sie es wöchentlich. Das sei ein gutes Training für Imaginationsfähigkeit, Fantasie und Gedächtnis, bestätigt Einrichtungsleiter Manfred Rehm. „Herr Simmel muss jede Woche den roten Faden wiederfinden.“ Welche langfristigen Auswirkungen das auf die geistige Verfassung des Patienten hat, könne er zwar nicht sagen. „Der emotionale Effekt reicht aber schon.“

Seine besondere Empathie hat Daniel Steinhübl auch schon bei einer früheren Bewohnerin der Treuchtlinger Förderstätte bewiesen. Sie habe eines Tages verstört gewirkt, erzählt er. Während andere dies lediglich für schlechte Laune gehalten hätten, habe er erkannt, dass sich die Frau einfach nur verliebt hatte.

„Das ist die angenehme Folge meiner Veränderung“, sagt Steinhübl. „Meine eigene Auffassung hat sich komplett gewandelt. Ich glaube, ich bin weiser geworden, was den Sinn des Lebens angeht. Emotional fühle ich mich intelligenter als vorher. Es ist ein gesundes Gleichgewicht zwischen Verstand und Menschlichkeit, Innen und Außen, Egoismus und Empathie.“

Länger als vier Wochenstunden kann der außergewöhnliche Mitarbeiter allerdings trotzdem nicht für die Treuchtlinger SHT-Betroffenen da sein. Zum einen wird er nach wie vor schnell müde, zum anderen würde sonst seine Erwerbsunfähigkeitsrente gekürzt. Ohne die ginge es finanziell nicht, andererseits verhindert das Gesetz so aber eine echte berufliche Wiedereingliederung und Inklusion des 44-Jährigen. Dennoch ist Daniel Steinhübl „sehr dankbar für die Chance, andere SHT-Opfer mit meiner Erfahrung und meinen Empfindungen begleiten zu können“.

„Gleicher hilft Gleichem“

„Peer support“ nennt man diese Konstellation im Fachjargon. Laut Manfred Rehm ist David Steinhübl dabei „ein bisher einzigartiges Beispiel für die Inklusion von Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma“. Schon vor vielen Jahren habe Regens Wagner erstmals versucht, „Experten“ aus der Praxis in die Arbeit mit Traumapatienten einzubeziehen. Damals habe man die Angehörigen für die geeignets­ten Experten gehalten.

„Betroffene sind das aber noch viel mehr“, ist sich Rehm heute bewusst. „Sie können sich wirklich in SHT-Patienten hineinversetzen, und diese merken dann: Da ist jemand, der mich versteht.“ Fachkräfte wie er selbst würden anschließend wiederum von den Erfahrungen aus solchen Begegnungen lernen.

Trotzdem bleibt Daniel Steinhübl ein Ausnahmefall. Er hatte den Durchhaltewillen und großes Glück. Möglichkeiten, so wie er wieder am Berufsleben teilzuhaben, gibt es nur selten. „Wir bräuchten viel mehr reguläre Arbeitsplätze außerhalb von Behindertenwerkstätten, an denen die Angestellten nicht der vollen Belastung ausgesetzt sind“, erklärt Manfred Rehm. Nur so könnten SHT-Betroffene „sehen, dass meine Arbeit etwas wert ist – dass ich etwas wert bin“.

Eine bessere personelle Ausstattung der Förderstätten hätte laut Steinhübl ebenfalls „ungeahnte Effekte“. Und es brauche in der Gesellschaft mehr Mut, Schwerbehinderte ihr Leben selbst gestalten zu lassen – auch wenn es mit Risiken verbunden sei.

Daniel Steinhübl hat sein „zweites Leben“ indes gefunden. Sein gleichnamiges, 2012 im Selbstverlag erschienenes Buch beschreibt den Weg dorthin (ISBN 978-3-86386-268-8). Eigentlich müsste das Werk ein Bestseller sein, denn es ist wohl einzigartig:„Ich kenne keine andere Autobiografie, in der ein SHT-Betroffener selbst über seine Erfahrungen berichtet“, so Rehm.

